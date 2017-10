Grib mainīt dažu amatu nosaukumus

Virknei pašvaldības speciālistu, kuri ir tieši pakļauti Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Vējiņam, paredzēts mainīt amata nosaukumus. Izmaiņas notiks arī domes administrācijas shēmā.



Saistībā ar to bijušas domstarpības par tiešās pakļautības formulējumu un tā nozīmi. “Tāpēc vadlīnijas ir jāprecizē. Speciālisti, kuriem jāstrādā tiešā novada domes priekšsēdētāja pakļautībā, vienlaikus būs arī domes administrācijas sastāvā,” ir uzsvērusi novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja Vita Kravale.



28.septembra novada domes sēdē bija plānots lemt par grozījumiem pašvaldības darbu reglamentējošajā nolikumā.



“Tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem pašvaldībai,” uzsvēra novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bogdans. Taču pēc viņa paša ierosinājuma jautājuma izlemšana par grozījumiem minētajā nolikumā tomēr tika atlikta. Jautājums esot par domes struktūru. Vajagot vēlreiz precizēt situāciju. “Un, iespējams, būtu vēl, ko mainīt,” pauda M.Bogdans.

A.Vējiņš teica, ka jau iepriekšējā sasaukumā viņam kā pašvaldības ierindas deputātam ir bijusi “neskaidrība par atsevišķu jautājumu traktējumu kā no personālvadības, tā no pakļautības”. Arī šobrīd no juridiskā viedokļa domē par vienu un to pašu jautājumu domas daloties.

“Nozīmīgos jautājumos, kas prasa precizitāti, mums nekas netraucē pieaicināt auditu, kas varētu sniegt kompetenta revizora slēdzienu, vai mēs darām pareizi,” teica A.Vējiņš.