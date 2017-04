Grib turpināt uzlabot lielo stadionu

Gulbenē tiek plānoti otrās kārtas darbi lielajā pilsētas stadionā (kas ir valsts ģimnāzijas sporta bāze), šoreiz pārbūvējot slidotavu, uzliekot tai jumtu un uzbūvējot apsildāmas ģērbtuves ar dušas telpām un labierīcībām.



Šīm nolūkam tiks novirzīti 847 000 eiro, kas tiks atmaksāti pašvaldībai atpakaļ no Eiropas Savienības fondiem pēc veiksmīgas stadiona rekonstrukcijas pirmās kārtas pabeigšanas. Projekta otrajā kārtā būves aptuvenā platība – 700 kvadrātmetru. Perspektīvā plānots pilnībā nojaukt vecās stadiona tribīnes, kuras ir nokalpojušas savu mūžu, taču tas notiks jau būvdarbu trešajā kārtā. Tad arī vietā tiks uzceltas vieglas konstrukcijas tribīnes 1000 cilvēku ietilpībai. Zem tribīnēm vairs nebūs telpu, kā tas ir pašlaik.

19.aprīlī novada domes tautsaimniecības un finanšu komitejas apvienotajā sēdē deputāti diskutēja par iecerēm. Domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis skaidroja, ka esošajai slidotavai paredzēts sākumā uzlikt tikai jumtu, tā joprojām būšot āra slidotava. Deputāts Dzintars Poļaks (“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK) iebilda, ka ar to ir par maz, ja jau veidot slidotavu, tad ar saldējamajām iekārtām un ne tikai ar jumtu, bet arī ar ārsienām, jo tad būs garantija, ka Gulbenē varēs slidot ne mēnesi vai divus, bet ilgāk. Gulbenes sporta centra direktors Ziedonis Lazdiņš informēja, ka šosezon Gulbenes slidotava sakarā ar svārstīgajiem laika apstākļiem ir darbojusies mēnesi, taču bijusi ļoti labi apmeklēta – dienā līdz 500 cilvēkiem.



J.Barinskis bilda, ka saldējamās iekārtas varētu izmaksāt aptuveni vēl 80 000 eiro. Pēc tam tādas slidotavas ekspluatācija mēnesī izmaksāšot 5000 līdz 8000 eiro. Iecere esot tāda, ka slidotavu Gulbenē varētu izmantot ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī interesenti no kaimiņu novadiem, jo tur šāda veida sporta bāzes nav. Arī deputāts Normunds Audzišs (“Latvijas Zemnieku savienība”) iestājās par to, ka slidotava sakārtojama pamatīgāk jau otrajā būvdarbu kārtā.



J.Barinskis sacīja, ka ir svarīgi, lai deputāti konceptuāli atbalstītu to, ka viņa vadītā nodaļa vispār uzsāk pētīt šis iespējas un sākt to izstrādāt. Novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (“Reģionu alianse”) sacīja, ka stadiona pilnveidošanā jāvirzās uz priekšu pa solim vien un pamazām. Deputāts Gunārs Ciglis (“Latvijas Zemnieku savienība”) lūdza, lai domes darbinieki uz nākamo domes sēdi apkopo informāciju par investīcijām, kas ieguldītas sporta bāzēs, un par finansējumu, kāds nepieciešamos to uzturēšanai ikdienā.

Jau vēstīts, ka Gulbenes lielā stadiona rekonstrukcijas pirmajā kārtā, kas pabeigta pagājušajā gadā, ir izbūvēti seši 400 metru un astoņi 100 metru skrejceļi. Abos stadiona galos atrados sakārtoti vieglatlētikas sektori. Gan zem skrejceļiem, gan sektoriem ir ieklāts gumijas sporta segums 5679,47 kvadrātmetru platībā. Izlīdzināts futbola laukums un iesēts jauns zāliens. Esošais stadiona apgaismojums papildināts ar trīs laternām, un ir sakārtota ūdens novades sistēma.