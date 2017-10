Ieradīsies 7 brīvprātīgie no Eiropas

Pašlaik Gulbenes novadā darbojas četri brīvprātīgie jaunieši no Eiropas, bet drīzumā tiks uzņemti vēl septiņi.

Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” stāsta, ka Gulbenes novadā Eiropas brīvprātīgā darba projektu gaitā šobrīd strādā četri jaunieši: viens jaunietis no Itālijas – Gulbenes novada domē, jauniete no Portugāles - valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē “Litene”, viena jauniete no Spānijas - Lejasciema pagasta jauniešu centrā „Pulss” un Gulbenes 2.vidusskolā, Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē - jauniete no Austrijas.



Ana Luisa Ribeiro no Portugāles Latvijā ieradās 21.februārī, un līdz šim tā ir bijusi lieliska pieredze dzīvot un strādāt šeit. Ana strādā valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē “Litene”, kur dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tas viņai bija izaicinājums, bet reizē arī prieks – strādāt šādā vietā, kur katru dienu esi laipni gaidīts ar smaidiem un labiem vārdiem. Savukārt jauniešu centrā „Bāze” Ana organizē starpkultūru vakaru un pasākumu „Open Talk” par cilvēktiesībām. Šī tēma viņu pašu ļoti interesē. Šobrīd viņa organizē pasākumu, kas būs veltīts ceļošanas tēmai. Tā būs relaksējoša pēcpusdiena ar kafiju, kurā cilvēki dalīsies savā ceļošanas pieredzē. Pasākums notiks kafejnīcā „Rodi” 8.novembrī pulksten 17.30.



Sākot ar oktobri, novadā pamazām sāks ierasties arī pārējie septiņi Eiropas brīvprātīgie jaunieši no Ungārijas, Francijas, Portugāles un Spānijas. Biedrība „Dēms” projekta „Coming soon” (“Drīzumā”) gaitā darbam Gulbenes novada iestādēs piesaistīs četrus jauniešus no Ungārijas, Francijas un Portugāles. Pirmais no šiem četriem jauniešiem Gulbenē ieradās no Francijas jau 9.oktobrī un strādās Gulbenes novada bibliotēkā. Savukārt pārējie ieradīsies oktobra beigās, novembrī un decembrī. Divi jaunieši no Francijas un Ungārijas strādās Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”, bet jaunietis no Portugāles – sociālās aprūpes centrā „Tirza” un Tirzas pamatskolā. Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” projekta “Chocolate” (“Šokolāde”) gaitā piesaistīs divus jauniešus no Spānijas un Portugāles. Gulbenes sākumskolā projekta “Team” (“Komanda”) gaitā darbosies viens Spānijas jaunietis.



G.Kalmane skaidro, ka visu jauniešu uzturēšanās ilgums, kas ierodas Eiropas brīvprātīgā darba projektu gaitā, pamatā ir no 10 līdz 12 mēnešiem. Visi šie projekti tiek finansēti Eiropas Savienības programmā “Erasmus+”. “Gulbenes novads var lepoties ar to, ka ir viens no līderiem Eiropas brīvprātīgo jauniešu uzņemšanā. Mēs varam konkurēt tikai ar Valmieru un Rīgu,” uzsver G.Kalmane.