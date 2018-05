Inese Vaidere: Daudzgadu budžets noteiks to, kā dzīvosim pēc 2020. gada

Trešdien, 2. maijā Eiropas Komisija (EK) prezentēja savu priekšlikumu Eiropas Savienības (ES) budžetam 2021. – 2027. gadam.

Inese Vaidere (ETP grupa), kura ir vienīgā Latvijas deputāte Eiropas Parlamenta Budžeta komitejā, komentējot priekšlikumu uzsver: “Eiropas Komisija piedāvā palielināt dalībvalstu iemaksas no šobrīd esošajiem 1.03% līdz 1,11% no nacionālā kopienākuma. Tas ir krietni mazāk, nekā tas, ko prasījām Eiropas Parlamentā. Mēs vēlamies šīs iemaksas palielināt līdz 1,3% no katras valsts nacionālā kopienākuma, lai vismaz daļēji nosegtu “robu”, ko darīs Lielbritānijas izstāšanās. Lielāks ES budžets nozīmē arī lielāku finansējumu Latvijai, šis pērno gadu princips uz mums turpinās attiekties”.

EP deputāte skaidro, ka ES daudzgadu budžetu, gluži kā jebkuru citu bilanci, veido ienākumu un izdevumu sadaļa. Lai nodrošinātu pienācīgus ienākumus, EK ierosina ieviest trīs jaunus nodokļus, kas varētu nosegt līdz pat 22% no visiem ES kopējiem tēriņiem. Tie būtu kopējais konsolidētais uzņēmumu ienākuma bāzes nodoklis, nodoklis no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, kā arī nepārstrādātās plastmasas atkritumu nodoklis.

“Atbalstu priekšlikumu jaunajiem nodokļiem, tomēr ir jārūpējas, lai šīs izmaksas netiktu pārnestas uz patērētājiem. Piemēram, nodokli, par nepārstrādātajiem plastmasas atkritumiem būtu jāmaksā ražotājiem. Tas ražotājus motivētu videi nedraudzīgus iepakojumu apjomus ievērojami samazināt, bet valstij - ieviest jau sen tik nepieciešamo plastmasas pudeļu depozīta sistēmu”, skaidro I. Vaidere.

Attiecībā uz plānoto izdevumu sadaļu, EP deputāte ir sarūgtināta par priekšlikumu par 7% samazināt finansējumu kohēzijas politikai, 5% lauksaimniecībai un 4% tiešajiem maksājumiem. “Uzskatu, ka taupīt vajadzētu uz administrācijas, nevis kohēzijas vai lauksaimniecības rēķina. Ja tomēr kohēzijas finansējums ir jāsamazina, tad jādomā, par konkrētu neefektīvu programmu izbeigšanu”, skaidro deputāte.

I. Vaidere ir gandarīta, ka budžeta priekšlikumā iekļauts arī viņas aicinājums atbalstīt pētniecību un inovācijas, kā arī divreiz palielināt līdzekļus jauniešu atbalsta programmai Erasmus+.

“Nākamajos septiņos gados par prioritāti esam noteikuši arī Eiropas drošību, kurai paredzēts tērēt 2 miljardus eiro gadā. Eiropai ir jāspēj radīt droša kibertelpa un jāturpina padziļināt militārā sadarbība ar mūsu partneriem”, uzsver deputāte.

EP deputāte uzsver, ka tagad atbildība ir nacionālo valdību pusē, kurām būs jālemj par Komisijas budžeta priekšlikumu. “Ceru, ka mūsu valdība pratīs aizstāvēt Latvijas intereses, neraugoties uz to, ka ir pirmsvēlēšanu laiks. Tas, par kādu daudzgadu budžetu tiks nolemts, lielā mērā noteiks, kā dzīvosim pēc 2020.gada”.