Interesentus aicina uz informatīvu semināru par lopbarību

AS "Dobeles dzirnavnieks" ceturtdien, 16. februārī, pulksten 11.00 Balvu konsultāciju birojā aicina uz informatīvu semināru “Mūsdienīgs lopbarības piedāvājums bioloģiskajā un konvenciālajā lopkopībā”.

"Programmā ir par to, kā uzlabot mikroelementu izmantošanos govju organismā, kādas ir mūsdienīgas tehnoloģijas lopbarības un tās sastāvdaļu kvalitātes kontrolē, kā arī par jauniem produktiem bioloģiskai un konvenciālai lopkopībai," stāsta Arnita Beinaroviča.

INFORMATĪVA TIKŠANĀS (programma)

“Mūsdienīgs lopbarības piedāvājums bioloģiskajā un konvenciālajā lopkopībā”

10.30 - Reģistrācija

11.00 - Kā uzlabot mikroelementu izmantošanos govju organismā. Dr.agr. Dace Kravale, SIA “PROVENTUS FARMS PLUSS”

11.40 - Lopbarības un tās sastāvdaļu kvalitātes kontrole AS “Dobeles dzirnavnieks” (no izejvielu iegādes līdz gatavai produkcijai);

AS "Dobeles dzirnavnieks" dzīvnieku ēdināšanas speciāliste, laboratorijas vadītāja Anita Kreicberga

12.00 - Sarunas un uzkodas kafijas pauzē

12.30 - Uzņēmuma tehniskais nodrošinājums un izmantotās tehnoloģijas lopbarības ražošanā; AS "Dobeles dzirnavnieks” Kombinētās lopbarības rūpnīcas vadītājs Jānis Amsils.

12.45 - Jaunie produkti bioloģiskai un konvenciālai lopkopībai. AS "Dobeles dzirnavnieks” dzīvnieku ēdināšanas speciālists Andis Šteinbergs

INFO Andis Šteinbergs, tālr.: 25996299, e-pasts: andis.steinbergs@dzirnavnieks.lv