Gulbenes novada dome jaunu (nelietotu) vieglo vidējās klases automašīnu “Volkswagen Jetta” izpilddirektores Gunas Švikas darba vajadzībām nomās no Rīgas SIA “ML auto” par kopējo līgumcenu 9648 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.



Pavisam pašvaldība šajā publiskajā iepirkumā bija saņēmusi piedāvājumu no četrām firmām. Par to informē Iepirkumu uzraudzības birojs.

Saskaņā ar novada domes publiskoto informāciju līgums ar SIA “ML auto” ir parakstīts 4.decembrī. Līguma darbības termiņš ir 36 mēneši no automašīnas nodošanas pasūtītājam turējumā. Pasūtītāja plānotais nobraukums nomas termiņā ir 99 000 kilometru. Pašvaldībai vajadzīgajai jaunajai vieglajai automašīnai jābūt metāliskas krāsas. Transportlīdzeklis būs aprīkots ar GPS. Salonā būs piecas sēdvietas. Transportlīdzeklis izmantos dīzeļdegvielu. Paredzams, ka automobilim būs vismaz trīs gadu garantija.



Arī iepriekš novada domes izpilddirektores darba vajadzībām tikusi nomāta “Volkswagen Jetta” automašīna. Beidzoties iepriekšējam nomas līguma termiņam, tika izsludināts jauns publiskais iepirkums. “Taču tagad šādas pašas markas automašīna tiks nomāta daudz lētāk, nekā tas bija iepriekš,” “Dzirkstelei” saka novada domes Īpašuma pārraudzības nodaļas vadītājs Zintis Skopāns.



Iepirkumu uzraudzības biroja informācijas arhīvs liecina, ka 2014.gada 4.decembrī novada dome savām vajadzībām bija izvēlējusies nomāt vieglo automašīnu no SIA “Farta” par 11 268 eiro līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.