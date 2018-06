Izsaukumu pamatā - alkohols

Gan nedēļas nogalē, gan kopumā karstajā laikā Gulbenes novada pašvaldības policija devusies uz ļoti daudziem izsaukumiem. Tie saistās gan ar ģimenes skandāliem, gan ar alkohola lietošanu sabiedriskā vietā.

Pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards stāsta, ka alkoholu lieto daudz un ne tikai pagājušajās brīvdienās, arī citās vasarīgi siltajās dienās “alkohols visus gāž gar zemi”.

“Vedām gan uz Balvu atskurbtuvi, gan tika aizvesti arī uz mājām, bet tas nenozīmē, ka tas ir par velti. Cilvēkiem pēc tam tiek sūtīti aicinājumi ierasties uz protokolu sastādīšanu par to, ka viņi ir bijuši cieņu aizskarošā izskatā sabiedriskā vietā, un likums par to paredz arī naudas sodu. Kad viņi atnāk, parasti neatceras nemaz to dienu, bet, kad uzrāda administratīvā pārkāpuma sastāvu, nokaunas. Ir tādi, kas, protams, arī neatnāk, bet likums paredz - ja cilvēks nav atnācis, var arī bez viņa klātbūtnes sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. No soda tāpat nevar izbēgt,” skaidro Mārtiņš Didrihsons-Linards.

Viņš stāsta, ka parasti pašvaldības policija nogādā atskurbtuvē vai mājās gados vecākus cilvēkus, jo jaunie karstumā vēl spēj turēties kājās. Savukārt vecāki cilvēki, kuri ir atbraukuši no kāda pagasta uz pilsētu, lietojuši alkoholu, gaidot autobusa pieturā autobusu, turpat arī atlūzt.

Arī ģimenes skandālu pamatā ir alkohols. Viens no ģimenes iedzer, skandalē, bet citiem ģimenes locekļiem tas nepatīk, tāpēc sauc palīgā policiju.

Pašvaldības policijas priekšnieks saka, ka 8.jūnijā, kad Jaunatnes parkā Gulbenē norisinājās pasākums aktīvās atpūtas cienītājiem “Startējam vasaru 2018”, pārkāpumu nebija. Ap pusnakti jaunieši beidza aktīvi sportot, savukārt pašvaldības policija uzmanīja, lai netiktu bojāts rotaļlaukums, kas top parkā.