Jau rīt – 9. maijā - svinēsim Eiropas dienu

Visā Eiropā 9.maijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena jeb Eiropas savienības dzimšanas diena. Latvijā šogad piedāvāto pasākumu programma īpaši daudzveidīga un paver plašas iespējas gan iepazīt Eiropas kultūras mantojumu, gan dažādu Eiropas valstu tradīcijas, izzināt Eiropas fondu finansējuma dažādību un iesaistīties citās ar Eiropas dienas svinībām saistītās aktivitātēs.

Akcija “POGA”, Košās modes diena un aktivitātes ES mājā, Aspazijas bulvārī 28

Jau no 8.00 rītā savas durvis vērs ES māja, kur visas dienas garumā ikviens varēs piedalīties izglītojošās aktivitātēs par Eiropas Savienību, izmantot momentfoto iespēju Eiropas dienas svinību ietvaros, nokārtot Eiropas eksāmenu klātienē. Te arī varēs piedalīties radošajā akcijā “POGA - piederi un deri Latvijai un Eiropai” – kuras sajūtu vadmotīvs radies pateicoties Imanta Ziedoņa “Pasakai par pogu”. “Es neesmu tikai dzeltena vai zila poga, es esmu POGA! Es deru un piederu! Es apvienoju, savienoju, turu cieši kopā. Bez manis nevar. Nav nekādu aizdomu un nekādu baiļu, jo es DERU. Un es varu derēt, ka arī Tu deri! Nāc 9. maijā uz ES māju un piešuj savu POGU, lai turētu cieši savus mīļos, Latviju un Eiropu.” Katrs ES mājā tiek aicināts piešūt dzeltenas vai zilas krāsas pogu Latvijas kartē, tā piesakot savu piederību un laba vēlējumu Latvijai un Eiropai.

Tāpat ikviens Eiropas dienā aicināts izvēlēties savā apģērbā iekļaut zilus un dzeltenus toņus vai attiecīgo krāsu aksesuārus, lai arī šādā veidā vizuāli piedalītos Eiropas dienas svinībās. Šobrīd koši zilo un dzelteno modes dienai pieteikušās virkne skolas visā Latvijā: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Aknīstes vidusskola, Daugavpils 12. vidusskola, Līvānu 1.vidusskola, Priekules vidusskola, Rīgas 88.vidusskola, Rīgas 71.vidusskola, Rīgas 51.vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Majoru vidusskola, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Zaķumuižas pamatskola, Rīgas Kristīgā vidusskola, Rīgas 93. vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 3. sākumskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola un daudzas, daudzas citas. Katrs var pievienoties šai aktivitātei un padarīt Rīgu, Latviju un Eiropu košāku šajos svētkos.

Lai košumu un Eiropas krāsas ienestu arī Rīgas pilsētvidē, uz simbolisku KOŠO skrējienu var pulcēties pie ES mājas plkst. 13:00. Šo aktivitāti realizē Eiropas Kustība Latvijā. Košā skrējiena dalībnieki aicināti tērpties zilos un dzeltenos toņos. Košā skrējiena dalībnieki ar krītiņiem sveicienus Eiropas dzimšanas dienai atstās arī uz pilsētas ietvēm un laukumos. Stilīgākie un atraktīvākie skrējiena un aktivitātes dalībnieki saņems balvas.

ATVĒRTO DURVJU DIENA RĪGĀ UN NOVADOS

Atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, interaktīvas un izzinošas aktivitātes Atvērto durvju dienā piedāvās ES māja, LR Ārlietu ministrija, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes birojs, LR Saeima un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un daudzas citas organizācijas. Atvērto durvju dienas kustībai pievienoties aicināta ikviena iestāde un uzņēmums, kas vēlas parādīt savus ieguvumus no Eiropas, un ir gatavi uzņemt apmeklētājus, atzīmējot Eiropas dienas svinības Latvijā.

ES dalībvalstu un Eiropas Austrumu partnerības valstu vēstniecības iepazīstinās ar savu darbu Latvijā, rīkos tikšanās ar diplomātiem, stāstīs par savu valstu kultūru, ģeogrāfiju un tūrisma iespējām.

Lai stāstītu par kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, kā arī īstenotajiem ES fondu finansētajiem projektiem, skolēnu grupas uzņems vairāk nekā 20 organizācijas un uzņēmumi, piemēram, Bauskas pils muzejs, koncertzāle “Cēsis”, Daugavpils Marko Rotko mākslas centrs, Latvijas Universitātes Dabas māja u.c. Doties izzinošā ceļojumā Atvērto durvju dienas ietvaros 9. maijā aicinām ikvienu interesentu, aktuālā programma ar organizācijām, kas vērs durvis, publicēta www.esmaja.lv. Neiekasējot ieejas maksu, šajā dienā viesus uzņems Bauskas rātsnams, Engures Saieta nams, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs, Kuldīgas novada muzejs, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle u.c.

EIROPAS EKSĀMENS

Par Eiropas dienas neatņemamu sastāvdaļu Latvijā jau vairākus gadus ir kļuvis Eiropas eksāmens. 9. maijā jau no 8.00 rītā līdz pat 21.00 vakarā ikviens tiešsaistē www.esmaja.lv var kārtot Eiropas eksāmenu, kas ir tests, lai cilvēki dažādos vecumos varētu pārbaudīt savas zināšanas un izpratni par dzīvi Eiropā. Testu iespējams pildīt jebkura veida ierīcēs – telefonos, planšetēs, datoros. Tas veidots, lai zināšanu pārbaude būtu interesanta, aizraujoša un arīdzan izklaidējoša. Testa dalībniekam jāatbild uz 20 jautājumiem. Katrs eksāmena dalībnieks saņem apliecinājumu par dalību testā un uzzina savu sasniegto rezultātu. Labākie testa dalībnieki saņems arī vērtīgas balvas.

Rīgā īpašs pārsteigums sagaida kino mīļus - Kino Citadele no plkst. 11:00 varēs uzrādīt savu Eiropas eksāmena rezultātu un saņemt kino biļeti bez maksas. Te būs iespēja Eiropas eksāmenu nokārtot arī uz vietas. Laimīgajās stundās: 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00 iegūto punktu skaits dubultosies. Vairāk informācijas: www.esmaja.lv

EIROPAS DIENAI VELTĪTS KONCERTS “ES UN KINO”

Tradicionālais Eiropas dienas koncerts šogad veltīts Eiropas kultūras nozīmīgai daļai – kino. Tā ietvaros labi zināmi mākslinieki izpildīs mūziku no Eiropā zināmām kino filmām. Koncerta vizuālajā noformējumā būs skatāmi šo filmu fragmenti, ilustrējot Eiropas kultūras daudzveidību un bagātību. Koncertu no Latvijas Nacionālā teātra ikviens varēs skatīties 9. maijā LTV1 plkst. 21.20. Koncertā piedalās Simfonietta Rīga diriģenta Normunda Šnē vadībā, pavadošā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, Ralfs Eilands, Elza Rozentāle, Dita Lūriņa, Evija Martinsone, Veronika Plotņikova un daudzi citi iemīļoti mākslinieki.

EIROPAS PARLAMENTA BIROJS LATVIJĀ

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas visā Latvijā 9. maijā rīkos atraktīvus un izzinošus Eiropas dienas pasākumus. Eiropas dienas pasākumi, kurus rīko EP birojs Latvijā būs tikpat dažādi kā pati ES: konkursi par ES tēmām, diskusija “kas ir aktīvs Eiropas pilsonis” utt. Skolu pasākumos iesaistīsies arī sabiedrībā pazīstamas personības. Pasākumu kalendārs: http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/pasakumi/2018gads/eiropas_diena_skolas.html

LR SAEIMA

Eiropas diena tiks atzīmēta arī Saeimas namā. Te skolēni kopā ar Saeimas deputātiem varēs pārbaudīt savas zināšanas par ES un parlamenta darbu, apskatīt Saeimas nama reprezentācijas telpas un atraktīvi nofotografēties par piemiņu no Eiropas dzimšanas dienas svinībām 2018. gadā.

LR ĀRLIETU MINISTRIJA

No 13:00 – 16:00 durvis vērs arī Ārlietu ministrija, un tās apmeklētājiem būs iespēja izzināt Latvijas Ārlietu dienesta darbu un vēsturi klātienē. Darbosies stends “Ceļo droši” (ĀM Konsulārais departaments), būs skatāma Viļānu vidusskolas zīmētu novēlējumu izstāde pie ministrijas ēkas “Mēs Eiropai” un dokumentu izstāde (ĀM arhīvs). 13:00 visus klātesošos ar muzikālu svētku sveicienu sveiks Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas pamatskolas meiteņu koris, un uzrunu teiks Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa – Lukaševica. Savukārt 10. – 12. klašu skolēni ministrijas Mācību zālē piedalīsies “Prāta spēlēs”, komandās atbildot uz jautājumiem par ES un to dalībvalstu vēsturi, ģeogrāfiju un politiku. Paralēli darbosies zīmēšanas darbnīca “Zīmē Eiropas nākotni kopā ar diplomātiem”.

VALSTS KANCELEJA

Valsts kanceleja, atzīmējot Eiropas dienu, ir izveidojusi interaktīvu zināšanu pārbaudes testu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un ieguvumiem, ko tā devusi ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tests ir pieejams www.atminivesturi.lv – digitālā rīkā, ko Valsts kanceleja radījusi, godinot Latvijas valsts simtgadi. Vietnē jau šobrīd ir pieejami dažādi testi par Latvijas valstij nozīmīgiem procesiem un personībām, piemēram, Baltijas ceļu, Latviešu Pagaidu Nacionālo padomi, Latgales kongresu, Neatkarības deklarācijas pieņemšanu un 1991. gada barikādēm. Eiropai veltītais tests būs pieejams no 8. maija.

UNESCO LATVIJAS NACIONĀLĀS KOMISIJAS IZSTĀDE “MANTOJUMA STĀSTS – MANS STĀSTS, TAVS STĀSTS”

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar jauniešiem Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros radījusi izstādi - jauniešu veidotu foto kolāžu - "Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts". Foto izstādes dalībnieki tika aicināti veidot foto stāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē, kā arī piedalīties izglītojošos semināros un darbnīcās par mantojuma vērtībām. Akcija rīkota kā nacionāla līmeņa iniciatīva pasaules UNESCO kampaņas #Unite4Heritage ietvaros. Ar sīkāku informāciju par rīkoto akciju un izstādi var iepazīties šeit:

http://www.unesco.lv/lv/kultura/atklas-celojoso-izstadi-mantojuma-stasts-mans-stasts-tavs-stasts/

un http://www.unite4heritage.org/en/news/heritage-through-eyes-of-teenagers-exhibition-story-of-heritage-it-s-my-story-and-it-s-your. Pēc izstādes atklāšanas Rīgas Sv. Pētera baznīcā, ceļojošās izstādes eksponēšanā piedalās dažādas izglītības iestādes. Šī gada 9. maijā, Eiropas dienā, izstāde aizceļos uz Rīgas valsts 2. ģimnāziju.

AKCIJA “ATPAKAĻ UZ SKOLU”

Jau no marta mēneša līdz pat 11. maijam Latvijā norisinās ikgadējā akcija "Atpakaļ uz skolu". Tās laikā ES institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi speciālisti, kas ikdienā saskaras ar Eiropu saistītiem jautājumiem, dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienību, kā arī karjeras veidošanas iespējām Latvijā un Eiropā. Akcija "Atpakaļ uz skolu" Latvijā tiek rīkota kopš 2008. gada un tradicionāli visvairāk vizīšu norisinās maija sākumā. Vairāk informācijas par akciju un skolām, kas tajā piedalās: www.esmaja.lv Ja kāds no Eiropas lietu zinātājiem vēlas vēl šogad paspēt apmeklēt kādu no skolām, aicinām šo iespēju izmantot nekavējoties.

SOCIĀLAJOS TĪKLOS atrodi Eiropas dienas notikumus, izmantojot mirkļbirkas #EiropasEksāmens #EiropasDiena #AtvērtoDurvjuDiena Lūdzam visus, kas atzīmē Eiropas dienu, izmantot šīs mirkļbirkas.