Jaunsargu instruktore saņem goda rakstu

Par godu Jaunsardzes dibināšanas 25.gadadienai Rīgā notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās arī jaunsargi no Gulbenes novada, kā arī jaunsargu instruktore Lāsma Gabdulļina, kura saņēma aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa Goda rakstu par teicamu darbu un ieguldījumu Jaunsardzes kustības attīstībā un nostiprināšanā.



L.Gabdulļina stāsta, ka pasākumā piedalījās jaunsargi un jaunsargu instruktori no visas Latvijas. Apsveikt Jaunsardzi 25 gadu jubilejā ieradās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs R.Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.



No Gulbenes novada uz pasākumu devās jaunsargi Bruno Eduards Krēsliņš no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Rainers Bogdanovs no Gulbenes 2.vidusskolas, Betija Glāzniece no Stāķu pamatskolas un Evita Melngaile no Gulbīša pamatskolas.

L.Gabdulļina stāsta, ka uz Jaunsardzes kustības attīstība ir jūtama. Jaunieši iesaistās labprāt. “Jaunsardzē iesaistās ne tikai tie, kas domā saistīt nākotnē savu dzīvi ar militārām struktūrām, ar dienēšanu un dienestu bruņotajos spēkos, bet nāk, lai paplašinātu savu redzesloku – kā izdzīvot āra apstākļos, jaunsargi apgūst tūrismu, orientēšanos, darbu komandā, māk uzņemties atbildību, iniciatīvu, daudz piedalās pasākumos ar citu novadu jauniešiem. Domāju, ka viņiem tad rodas arī citādāks redzējums uz dzīvi, jo ļoti daudz apmeklē patriotiskus pasākumus, piedalās parādēs.

Ja nāk vecākie brāļi, tad nāk arī jaunākie brāļi un māsas. Mūsu jaunsargi sevi parāda kā ļoti zinošus un motivētus jauniešus, kuri labi startē starptautiskajās sacensībās un uzrāda labus sasniegumus. Kopumā katru gadu mūsu novadā ir aptuveni no 140 līdz 160 jaunsargiem,” uzsver L.Gabdulļina.

Viņa arī atgādina, ka Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, kuras dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Kustības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pilsonisko un patriotisko audzināšanu.