Jūs jautājāt pilsētas pārvaldes vadītājam: cilvēki žēlojas par koncertu trūkumu pilsētā

Atbild Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš:

"Es nevaru norādīt, kas jādara, piemēram, Gulbenes kultūras centram vai labiekārtošanas iestādei, jo to vadītāji nav manā pakļautībā. Es varu ieteikt, un arī esmu runājis ar kultūras centra vadītāju Egonu Kliesmetu, kāpēc tāda situācija. Atbilde bija - apmeklētāju skaits nesedz koncerta izmaksas. Tas nozīmē, ka viņiem tas koncerts ir jāsubsidē, ir jāpiemaksā māksliniekam, jo ar biļešu naudu nepietiek. Tajā pašā laikā kultūras centriem un to vajadzībām ir atvēlēta milzīga nauda novadā, pāri miljonam! Kāpēc nav koncertu? Es nevaru atbildēt. Es pats braucu reizēm uz koncertu Alūksnē vai Rēzeknē uz “Goru”. Ja būtu iespēja apmeklēt Gulbenē, apmeklētu te. Bet cilvēki te ir pasīvi. Viņiem it kā vajag pasākumus, bet, kad tie notiek, zāle ir pustukša. Koncertā pilsētas dzimšanas dienā šā gada sākumā – arī nepilna zāle, kaut gan koncerts par brīvu. Katrā ziņā es mēģinu nemaisīties kultūras dzīvē, jo šajā nozarē strādā profesionāli cilvēki, kas par to atbild."