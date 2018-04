Kur likt aiz suņa savākto?

“Lokatora kalns – vieta pilsētā, kur bērniem atpūsties. Tajā apkaimē staigā arī nūjotāji. Tikai diemžēl tur ir vieni suņu mēsli. Vai tiešām suņu saimnieki, vedot savu dzīvnieku pastaigā, nevar līdzi paņemt maisiņu?” ar laikraksta starpniecību kāda gulbeniete vēlas aicināt suņu saimniekus aizdomāties.

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards stāsta, ka katru gadu ir viens un tas pats - tiklīdz sāk nokust sniegs, pilsētā parādās suņu mēsli un citas drazas. Viņš uzsver, ka likums nosaka - aiz saviem mīluļiem izkārnījumi ir jāsavāc.



“Mūsu sabiedrībā tas pašreiz nestrādā. Sabiedrība ir jāaudzina. Zinu dažus suņu saimniekus, kuri godprātīgi to dara. Mēs ik pa brīdim rīkojam reidus. Un visiem suņu saimniekiem līdzi ir maisiņi, bet tie netiek izmantoti. Protams, pie katra suņa nenoliksi pašvaldības policistu. Ja nečipo un nevakcinē, tad kur nu vēl vāks aiz suņa!” saka M.Didrihsons-Linards.

Gadījumos, ja suņa saimnieks aiz sava mīluļa nesavāc mēslus, rakstiski tiek izteikts brīdinājums un administratīvā pārkāpuma protokols tālāk nonāk līdz administratīvajai komisijai.



“Pagaidām no mūsu puses nav bijuši tādi gadījumi, kad protokols būtu nonācis līdz administratīvajai komisijai,” saka M.Didrihsons-Linards un piebilst, ja iedzīvotāji redz, ka kāds suņa saimnieks aiz sava suņa nesavāc mēslus, var ziņot pašvaldības policijai.



“Mēs nevaram pieķert to brīdi, bet varam aizbraukt un izstāstīt noteikumus, kā arī pārbaudīt, vai suns ir reģistrēts un vakcinēts,” saka M.Didrihsons-Linards.

Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” skaidro, ka kopējās atkritumu urnas nav paredzētas tam, lai tajās liktu savāktos suņu ekskrementus, tomēr tas nenozīmē, ka saimniekiem aiz saviem mīluļiem nav jāsavāc. Ministru kabineta noteikumos ir atrunātas mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi. Tie nosaka, ka apdzīvotu vietu teritorijā ir jāsavāc sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementi.



Gulbenes pilsētas pārvalde tuvākajā laikā neplāno uzstādīt speciālas atkritumu urnas tieši šim nolūkam. Šogad budžetā ir paredzēti naudas līdzekļi esošo atkritumu urnu atjaunošanai un papildināšanai (kopumā līdz 60 urnām). “Aicinām suņu saimniekus būt atbildīgiem un rūpēties par vidi pilsētā!” uzsver G.Kalmane.

Gulbenes dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepaiņu draugu klubs” vadītāja Ira Žeigure “Dzirkstelei” bilst, ka runājusi ar alūksnieti, kurš stāstījis, ka pie viņiem tādas urnas it kā ir, bet tas tāpat nedarbojas.



“Ja alūksniešiem nedarbojas, tad stipri šaubos, ka mēs gulbeniešus padarīsim civilizētākus. Mans viedoklis, protams, ir tāds, ka tās ir nepieciešamas un turklāt ar visiem maisiņiem. Skatījos internetā, ka ir dažādi varianti un vienas urnas cena ir apmēram līdz 200 eiro,” saka I.Žeigure.

“Dzirkstele” sazinājās arī ar Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, kura skaidro, ka Alūksnē nav uzstādītas speciālas urnas suņu ekskrementiem. Uz vispārējās lietošanas atkritumu urnām ir uzlīmes, kurās aicina suņu saimniekus aiz saviem pastaigā izvestajiem dzīvniekiem sakopt - savākt ekskrementus un iemest tos urnā. Lai gan sākotnēji esot bijusi diskusija par to, ka varbūt jāizvieto speciālas urnas, tomēr rezultātā pieņemts lēmums uz parastajām atkritumu urnām uzlīmēt attiecīgas uzlīmes.



“Nav nozīmes, vai suņu saimnieki tiek aicināti sava mīluļa uz ietves vai zaļajā zonā atstātos ekskrementus iemest parastajā vai speciālajā urnā, galvenais – lai viņi to vispār ievērotu un izturētos atbildīgi. Ir suņu saimnieki, kuri to izprot un rūpējas, lai vide aiz viņu mājdzīvnieka saglabātos tīra, taču ne visi tādi ir. Turklāt saimnieki nereti mēdz savus suņus izlaist pastaigā nepieskatītus vai arī tie izraujas brīvībā paši. Šīs problēmas risinājums ir atkarīgs no suņu saimnieku godprātības,” saka E.Aploka.