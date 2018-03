Labiekārtos Lizuma muižas parku

Atbalstu ir guvis Lizuma pagasta pārvaldes izstrādātais projekts “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve”. Par to informē Gulbenes novada dome.

Projekta mērķis ir labiekārtot Lizuma muižas parku, izveidojot to par vietu, kurā var pulcēties visu paaudžu iedzīvotāji. Kopumā projektu paredzēts īstenot trīs kārtās. Projekta pirmās kārtas gaitā tiks veikta bruģētu gājēju celiņu izbūve gar kanāla malu un bijušā skolas augļu dārza teritorijā, veikta apgaismojuma ierīkošana, apzaļumošana un atpūtas soliņu izvietošana. Projekta rezultātā tiks sakārtota parka infrastruktūra. Viena no galvenajām aktivitātēm, kas ir jāveic, uzsākot parka atjaunošanu, ir kanāla tīrīšana. Lai to paveiktu, tiks organizētas talkas, kurās, izmantojot pagasta tehnisko bāzi, iedzīvotāju atbalstu, tiks sakopts kanāls.



Februāra beigās noslēdzās iepirkums par promenādes izbūvi. Iepirkumu procedūras rezultātā ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu iesniedza SIA “Ambergold”. Projekta realizācija paredzēta līdz šī gada decembra beigām.

Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” attiecināmās izmaksas ir 25 000 eiro, no tām 90 procenti jeb 22 500 eiro ir eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējums un 10 procenti jeb 2500 eiro - pašvaldības līdzfinansējums.