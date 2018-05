“Lattelecom” skaidro sestdienas traucējumus

Sestdienas vakarā SIA “Lattelecom” klienti saskārās ar to, ka pēkšņi pārtrauca darboties televīzija un internets.

Daudzi savstarpēji sazinājās un konstatēja, ka šāda problēma it ne tikai viņiem, bet arī draugiem un paziņām viņu dzīvesvietā. Citi, to nenojauzdami, daudzas stundas pavadīja, pārspraužot vadus dekoderā vai rūterī. Tomēr to darīt bija veltīgi.

Notikušo “Dzirkstelei” skaidro SIA “Lattelecom” sabiedrisko attiecību vecākā projektu vadītāja Lāsma Trofimova:

“Sestdien, 26.maijā, no pulksten 18.04 Latvijas teritorijā “Lattelecom” tīklā bija novērojami interneta piekļuves traucējumi. Tie ietekmēja vairāk nekā 80 000 “Lattelecom” interneta un interaktīvās televīzijas klientu. Ekspertiem izdevās problēmu identificēt un atrisināt dažu stundu laikā, pakāpeniski atjaunojot pakalpojumus. Tīkla problēmas bija saistītas ar negaidītu IP adrešu izdales sistēmas avāriju, kas divu stundu laikā tika novērsta. Šāda veida liela apjoma ietekmes avārijas izraisa ilgstošu sistēmu pārslodzi, kas prasa vairākas stundas, lai visiem klientiem pakalpojumu darbība tiktu atsākta pilnībā. Tādēļ arī, vienlaikus lielam skaitam klientu mēģinot restartēt ierīces un sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanot uz 177 vai dodoties uz mājaslapu, radās liels ienākošo pieprasījumu skaits. Tā rezultātā radās pārslodze, kas traucēja sazināties ar “Lattelecom”. Naktī sistēmu darbība un pakalpojumu piegāde tika pilnībā atjaunota. Ja klientiem vēl joprojām ir novērojami interaktīvās televīzijas darbības traucējumi, lūdzam restartēt ierīces. Traucējumu laikā ir iegūti arī sistēmu darbību raksturojošie tehniskie ieraksti, lai veiktu precīzāku analīzi un izstrādātu risinājumus, kas ierobežotu šādu incidentu iestāšanos nākotnē.”