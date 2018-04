Gulbenes novada dome gatavojas Rankas pamatskolas pārcelšanai no tā saucamās vēsturiskās Lutera skolas uz Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālo struktūrvienību.

Šajā sakarā jau rīt, 26.aprīļa, domes sēdē deputāti balsos par tehnikuma telpu pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Konceptuāli deputāti to atbalstīja jau 18.aprīļa tautsaimniecības komitejas sēdē.

Paredzēts Rankā no tehnikuma pārņemt: 14 telpas skolā 859,33 kvadrātmetru kopplatībā, skolas viesnīcas divas telpas 91 kvadrātmetra kopplatībā, kā arī zemi 200 kvadrātmetru platībā. Līgumu ar Valmieras tehnikumu par to būs jāparaksta Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam. Paredzams, ka pārņemtajās telpās remontdarbi tiks veikti no pašvaldības šā gada budžeta līdzekļiem. To ir jāpaspēj paveikt līdz jaunā mācību gada sākumam.

“Rankas pamatskolas darbībā nekas nemainīsies, mainīsies tikai adrese. Varēs izmantot sporta zāli. Būs arī telpas internāta vajadzībām. Iespējams, atsevišķi runāsim par otra līguma nepieciešamību sakarā ar informātikas kabineta izmantošanu,” sacīja novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Deputāts Mārtiņš Bogdans ieminējās, ka jārisina jautājums arī par ķīmijas un fiziskas kabineta izmantošanu.

Šajā mācību gadā Rankas pamatskolā ir 84 skolēni - “Dzirksteli” informē skolas direktore Laima Braše.