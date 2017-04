Lielā talka Lizuma pagasta "Kalaņģos"

Lizuma pagasts facebook.com profilā vēsta, ka Lielās talkas dienā agri no rīta Apsīšu Jēkaba Kalaņģu pagalmā pirmās talcinieces rūpīgi nogrāba lapas laukumā, kur novietot automašīnas. Talcinieki, kas nebija nobijušies no nelāgajām laika prognozēm, ieradās ap pulksten desmitiem.



"Šoreiz talkai Kalaņģos bija arī sava profesionāla konsultante – topošā ainavu arhitekte Marta Dambrova novērtēja aizaugušo zemi blakus Kalaņģiem un ieteica, kuri koki un krūmi nozāģējami, jo bojā skatu. Vairāki vīri devās cīņā ar brikšņiem, bet pārējie sadalījās, kur kurais – vieni devās savākt nozāģētos ābeļu zarus, Kalaņģu saimnieks Andrejs ķērās pie malkas zāģēšanas, bet pārējie grāba lapas un transportēja tās uz lielo kaudzi. Pusdienlaikā uzspīdēja saulīte un atklāja skatam padarīto – no ābeļdārza savākti visi zari, no krūmiem atbrīvota daļa parka teritorijas, bet mājas pagalms un iebraucamā ceļa mala atbrīvota no lapām. Lieki piebilst, ka pēc tādas strādāšanas saimnieces Aivas gatavotās pusdienas garšoja lieliski! Paldies visiem talciniekiem!" facebook.com profilā stāsta Lizuma pagasts.