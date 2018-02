Ar 1.februāri lielākas algas ir visiem Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem, pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājus ieskaitot. Ar balsu vairākumu deputāti to apstiprināja 2.februāra domes sēdē.

Par nobalsoja deviņi deputāti, pret bija Ilze Mezīte un Valtis Krauklis, atturējās Normunds Audzišs un Guna Pūcīte. Domes sēdē nepiedalījās un nebalsoja Ieva Grīnšteine un Intars Liepiņš.

Šis lēmums deputātiem nāca ar piepūli, šaubām. Vēl 30.janvāra finanšu sēdē tika apspriests variants, kurš neparedzēja mēnešalgas apmēru palielināt pārvalžu vadītājiem. Šaubu ieviesējs šajā jautājumā bija V.Krauklis. Viņš beigās tomēr aicināja paaugstināt algas arī pārvaldniekiem. Tajā pašā laikā deputāts pauda, ka ne visiem algu paaugstinājumiem piekrīt. Viņš arī akcentēja, ka izvērtēšanas komisija, analizējot pašvaldības iestāžu vadītāju darbu un gatavojot priekšlikumus algu apmēra pārskatīšanai, ir kļūdījusies. Taču pārskatīt visu izvērtējumu vēlreiz deputāts nerosināja.



Vēlāk domes sēdē deputāte Edīte Kanaviņa sacīja, ka šis nav stāsts par vadītāju novērtējumu, bet gan par tiem, kuri vērtē. Piekrišanu šādam viedoklim pauda arī G.Pūcīte. Novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš atsaucās uz šīm replikām un teica, ka turpmāk ir jāprasa lielāka atbildība no tiem, kuri izvērtē citus pašvaldības darbiniekus un tādējādi nosaka viņiem piešķiramā atalgojuma apmēru.

Tagad visiem novada pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuri strādā pilnu likmi, mēnešalgas apmērs pārsniedz 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Algu palielinājums konkrētiem vadītājiem ir atšķirīgs – uzsvēra novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone. Iepriekš finanšu komitejas sēdē V.Krauklis pauda, ka dažam algas palielinājums sasniedz 198 eiro.

Lielākā alga noteikta novada domes izpilddirektorei Gunai Švikai – 1949 eiro. No pārvaldniekiem lielākā ir pilsētas pārvaldes vadītāja Ginta Āboliņa alga – 1537 eiro. No pagastu pārvaldniekiem ar vislielāko atalgojuma apmēru novērtēts Māris Jansons Rankā – 1386 eiro. Tikai par 3 eiro atalgojuma ziņā no viņa atpaliek Stradu pārvaldnieks Juris Duļbinskis.

G.Švika skaidroja, ka sakarā ar minimālās algas palielināšanu valstī lielākas ir kļuvušas darbinieku algas pašvaldībā.

Piemēram, novada būvvaldē būvinspektora algas apmērs bija pietuvojies būvvaldes vadītāja algai. Lai nepieļautu šādu situāciju, vadītājam jāpalielina algas apmērs.



Domes sēdē izvērtās diskusija. Deputāts Stanislavs Gžibovskis bilda, ka algu pieaugumā novada pašvaldībā “ir jāiet laikam līdzi”. Vilšanos pauda I.Mezīte. N.Audzišs teica: “Ko tas nozīmē, ja mēs paceļam algas? Tas dod signālu uzņēmējiem, ka mums ir jāstrādā daudz čaklāk un efektīvāk, jo mums vajadzēs vairāk naudas samaksāt nodokļos.” Viņš aicināja skatīties reāli un nepieļaut, ka sabiedrība kļūst par “slaucamajām govīm”, lai tikai nodrošinātu pašvaldības darbiniekiem lielākas algas.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bogdans sacīja, ka pašlaik notiek darbs pie jaunu noteikumu izstrādes pašvaldības darbinieku izvērtēšanā. A.Vējiņš teica: “Ja mēs nonāksim forsmažora situācijā, tad, ticiet man, arī pašam labākajam darbiniekam, kuram būs maksāta liela alga, mēs varbūt būsim spiesti pateikt - paldies, mēs vairāk šādu algu maksāt nevaram! Un šinī brīdī mums būs jāsarēķina vai nu atkāpšanās ceļi, lai saprastu, pēc kāda laika mēs tiekam ritmā, vai vajadzēs solīdi ar darbinieku vienoties, ka viņam jāmeklē cits izaicinājums.” Viņš piebilda, ka lielajās kompānijās, kur savu naudu skaita atbildīgi, tā arī pieņem lēmumus, orientējoties uz jauniem speciālistiem.