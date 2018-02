Vajag norakt tikai abus uzkalniņus un nevajag nekādu apli. Bet tā jau ir- no projekta naudas rakstītājam pienākas 10 procenti. Tāpēc jau Lizumā arī dažs labs "cep" vienu pēc otra projektus.

galvenais taču OTKATS

lai tiktu pie budžeta naudas pārdales savās kabatās ir jānojauc kultūrvēsturiska ēka, kura netraucē nevajadzīgā projekta realizācijai, kuru pēc gadiem par to pašu sazagto Eiropas un pašvaldības naudu būs jābūvē no jauna; interesanti - prognozējamā OTKATA summa no projekta izmaksām varētu svārstīties ap 120 000 euru; prognozējamais sadalījums Gulbenes domes ūdens galvām varētu būt tāds; kraukulim 15% (jo vecs komjaunietis); mazuram tikai 10% ( vēl gana aprobežots); švika 25%( jo jāuztur vīrs nespējnieks); pārējie 50% dažādās proporcijās barinskim 5%( jau tā daudz analfabētam), pārējie 45% izdomājiet paši

pirms 3 minutēm, 2018.02.19 13:39