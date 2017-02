Pagājušajā nedēļā Litenes pagasta “Staļļos” tika atklāta Latvijas pusdārgakmeņu darbnīca, kurā akmeņus rotās, galda piederumos un suvenīros pārvērš meistari Anita un Ainis Vorobjovi.



“Meistari Anita un Ainis Vorobjovi ir Litenes patrioti, jo Anitas mamma dzīvo Litenē. Tāpēc arī darbnīca tika izveidota Litenē. Telpas ir pašvaldības īpašums, kas daudzus gadus netika izmantotas. Tagad līdz ar darbnīcas atklāšanu, tās ir ieguvušas otro elpu. Lai tur varētu darboties, Anita un Ainis paši veica arī visus labiekārtošanas darbus,” stāsta Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš.



“Līdz šim mēs strādājām Gulbenē. Tā kā dzīvesbiedre Anita ir deklarējusies Litenes pagastā, radās doma, ka varbūt tieši Litenē ir iespējams sameklēt telpas, kurās iekārtot darbnīcu. Tās mums izīrēja Litenes pagasta pārvalde. Darbnīcu ieskauj pamatīgi akmens mūri, bet, lai arī laukā ir ziema, mums, strādājot, rokas nesalst. Mājvieta ir rasta arī visām akmens apstrādes iekārtām. Vieglāk ir uzņemt arī viesus, kuru kļūst arvien vairāk. Piemēram, ja pagājušajā gadā janvārī un februārī, lai redzētu, kā mēs strādājam, darbnīcu apmeklēja divi, trīs cilvēki, tad šogad kopš gada sākuma pie mums jau ir bijuši vairāk nekā 150 apmeklētāji,” stāsta Ainis.



Darbnīcā no akmens top ne tikai kuloni un piespraudes, bet arī dažādi dekoratīvi galda piederumi, svečturi, rotu komplekti, auskari, atslēgas piekariņi un pat Laimes pogas. Anita un Ainis, liekot lietā gan pašmācībā gūtās zināšanas, gan konsultējoties ar ģeologiem par to, kā izskatās neapstrādāti dārgakmeņi – pusdārgakmeņi, ko ledāji uz Latviju savulaik atnesuši no Skandināvijas valstīm, pirms trīs gadiem izlēma, ka attīstīs šādu savu rotu veidotāju biznesu.



“Pēc izejmateriāla mums nav jābrauc uz karjeriem. Tas atrodas zem mūsu kājām, atliek iet un uzmanīgi vērot, lai ieraudzītu. Akmens atpazīšanu var iemācīties. Šobrīd strādājam pie jauna rotu dizaina, kas praktiski gandrīz ir jau gatavs,” atzīst Ainis.