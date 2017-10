Beidzoties vasaras tūrisma sezonai, ar 1.oktobri gan Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, gan arī tās struktūrvienībai – tūrisma informācijas centram “Stāmeriena” Stāmerienas pilī tiks mainīts darba laiks.

Ar 1.oktobri aģentūra svētdienās slēgta. No pirmdienas līdz ceturtdienai aģentūra strādās no pulksten 8.00 līdz 18.00, piektdienās – no pulksten 8.00 līdz 17.00. Sestdienās aģentūra strādā no pulksten 10.00 līdz 14.00. Aģentūra aicina saņemt informāciju par tūrisma piedāvājumu Gulbenes novadā, citu novadu informatīvos tūrisma materiālus, iegādāties suvenīrus, kā arī “Biļešu paradīzes” kasē – biļetes uz dažādiem pasākumiem.

Ārpus darba laika tuvākā vieta, kur ir iespējams iegūt tūrisma informāciju, ir publiskais interneta pieejas punkts pretī Gulbenes novada domes ēkai un viesnīca “Gulbene”.

Tūrisma informācijas centrs “Stāmeriena” no 1.oktobra līdz 1.maijam strādās katru dienu no pulksten 9.00 līdz 16.00.