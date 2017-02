Marts – ne īsti ziemīgs, ne īsti pavasarīgs

Februāris pamazām no mums atvadās, lai savu vietu atdotu martam, kad saulainās dienās gaisā jau jūtama pavasara smarža. Stādu audzētāji savstarpējās sarunās netiek īsti skaidrībā, sēt tomātus dēstiem vai tomēr vēl nogaidīt, kad būs tas laiks, kad tā pa īstam sākt rosīties siltumnīcās un uz lauka.



Laika vērotājs Vilis Bukšs, kura vērojumos ieklausās daudzi, bilst, ka visas zīmes un pazīmes dabā liecina, ka martā, kas arī pēc kalendāra uzskatāms par ziemas mēnesi, jo pavasara saulgrieži saistās ar 21.martu, laiks būs līdzīgs tam, kādu piedzīvojām februārī.



“Marts būs ne īsti ziemīgs, ne īsti pavasarīgs. Būs siltākas dienas, kad sajutīsim pavasarīgas vēsmas, tomēr marta pirmajā pusē un līdz marta vidum vietām gaisa temperatūra varētu būt pat līdz mīnus 15 grādiem vai vēl zemāka. Tomēr saulīte rāda uz to, ka pavasaris martā arvien noteiktāk klauvēs un soli pa solim ieņems savas pozīcijas. Arī martā atkušņi mīsies ar vēsāku laiku. Pa nakti uzsals, dienā – atlaidīs. Marta beigās pēc pavasara Māras (25.marts), kad jau sāks atgriezties arī gājputni, sajutīsim pavasari. Tomēr līdz Lieldienām – 16.aprīlim – lai gan dienas būs saulainas un siltas, naktis būs aukstas, kad gaisa temperatūra var būt mīnus 2, mīnus 3 grādi. Īsti pavasarīgs laiks, kad dienā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 16 grādu, arī naktis būs siltākas, iestāsies tikai pēc Lieldienām. Tad varēsim runāt par īstu pavasari,” stāsta V.Bukšs.

Laika vērotājs iesaka stādu audzētājiem īpaši tomēr nesteigties, bet sekot laikapstākļiem, jo, neapkurināmā siltumnīcā stādus izstādot pārāk agri, kad naktis vēl aukstas, tos var nākties zaudēt. To droši varētu darīt aprīļa otrajā pusē.



“Janvāra pēdējā nedēļā novērotās pazīmes un Sveču diena liecina, ka šogad labvēlīgāka būs agrā sēja. Aprīļa otrajā pusē sausākajās tīrumu vietās būtu jāsēj graudaugi un citi sējumi. Atbilstoši janvārim maijs gan kopumā būs silts, bet ir iespējamas lietavas, kad kartupeļu vagās var stāvēt ūdens. Līdzīgi, kā ir bijis arī iepriekšējos pavasaros. Jūnijs līdz Jāņiem būs sausāks, bet ar vēsām naktīm. Lejasciemā pie Gaujas dzīvo mana kursabiedre, kura salnas novērojusi vēl pat 9.jūnijā. Tāpēc ar ķirbjiem arī jānogaida. Pēdējos gados pie mums šādi laika apstākļi jau ir tradicionāli, kad ziemas siltas, pavasaris – mainīgs, sauss, ar vēsām naktīm. Rudens ir gadalaiks, kas atbilst tādam, kādam tam jābūt,” uzskata V.Bukšs. Viņš novērojis, ka šajā laikā Viļakas pusē jau ziedējušas lazdas, sniegpulkstenītes un zeltenes, bet šogad tās vēl snauž. “Jārēķinās, ka šajā pavasarī viss būs par nedēļu vēlāk, lai gan zīlītes jau kaļ lemešus. Arī saule sāk kāpt kalnā,” saka laika vērotājs.