Nu ko tie skolotāji var nepātraukti gausties par mazo algu,ja visi tā saņemtu.......man par minimālo ir viss jāpadara un nevienam nav kam sūdzēties.Skolotāji galu galā pārtiek no nodokļu maksātāju naudas,bet izliekas,ka neredz,kas notiek valstī.Tādā sākumskolā nevar ar 20 bērnu papīriem tikt galā?Vēl palīgus vajag?Ir jau gan starpība,vai ir 20 vai 200 bērnu skolā.

Nu gan ( !) LATVIETE īstena. Alga gan skolas direktorei ir pazemojoši zema, jo ir daudz citu mūsu novadā, kuri strādājot mazāk atbildīgu darbu saņem no budžeta krietni vairāk. P.s neesmu ne no tās puses, ne skolām pietuvināta

Lai kādu algu arī negribētos skolotājiem,viņiem ir jāatceras,ka viņi pārtiek no nodokļu maksātāju naudas.Šajā sakarā,pazīstot daudzus skolotājus,jo skolās mācījās 4 bērni,es dažam vispār algu nemaksātu.Dažs ir iedomājies,ka skolā viņš ir kungs un ķeizars.Nē mīļie,jūs esat bērnu un vecāku kalpi un ja jūs viņus necienīsiet,būsiet bez darba.

441eur mēnesī pirms nodokļiem, jo vairāk neko jau tāpat pie 0,7 likmes klāt nepaņemsi.... Es domāju, ka skolas direktorei pati alga jau kā pazemojums, špļāviens sejā no valdības puses

Līga

Skumji...arī es šajā skolā pavadīju 9gadus un Ērika bija klases audzinātāja,kad skolu pabeidzu..Man palikušas labas atmiņas...Lai arī ir kas cenšas viņu tiesāt un ko pārmest,mīļie ļaudis,neviens neesam bez grēka un pirms nosodat citus,palūkojieties uz sevi..

Šobrīd pati strādāju skolā,ne kā skolotāja,bet redzu to situāciju kāda ir skolotājiem..Mūsu tagadējie bērni ir tādi kādi viņi ir,un apbrīnoju skolotāju vēlēšanos nākt viņiem pretim...Žēl,ka daudzi bērni to nenovērtē,bet tāpat kā daži te komentētāji,aizvaino..

Paldies Ērikai par to ko viņa paveica skolas labā???? Novērtēsim nevis nosodīsim!!!

pirms 3 stundām, 2017.12.29 17:38