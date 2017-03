No Gulbenes 2.bērnudārza “Rūķītis” vadītāja amata atsakās

Bez rezultāta ir beigusies otrā pretendentu atlase uz vakanto Gulbenes 2.bērnudārza “Rūķītis” vadītāja amatu. Uz pārrunām vērtēšanas komisija bija saukusi 5 no 9 pretendentiem. Taču uzvarētājs vēlāk no iespējas vadīt “Rūķīti” esot atteicies, tāpēc tagad tiks rīkota trešā atlases kārta, atkārtoti uz pārrunām saucot 3 komisijai jau zināmos pretendentus, kuriem tiks sagatavoti un uzdoti papildu jautājumi.

“Dzirksteli” par to informē novada domes izpilddirektore Guna Švika.

Neoficiāli zināms, ka uz amatu bija pieteikusies un atlasē uzvarēja kāda rīdziniece, kurai beigās tomēr radušās grūtības, lai pārceltos no Rīgas uz Gulbeni, un viņa izvēlējusies palikt galvaspilsētā.

Bērnudārzs “Rūķītis” Gulbenē ir viena no pavisam trim pirmsskolas izglītības iestādēm pilsētā. “Rūķītī” darbojas sešas dažāda vecuma bērnu grupas. Bērnu vietu skaits - 140.