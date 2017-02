Novada bāriņtiesa pirmo mēnesi aizvada jaunās telpās

Ir aizvadīts pirmais mēnesis, kopš Ābeļu ielā 8 (4.stāvā) bijušās Gulbenes pilsētas domes telpās darbu sāka vienotā novada bāriņtiesa, ko vada tās priekšsēdētāja Inga Dukure, kura šajā amatā ievēlēta līdz 2021.gada 31.decembrim.

“Jaunizveidotā Gulbenes novada bāriņtiesa darbojas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, prioritāri nodrošinot bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības,” norāda I.Dukure.

Priekšsēdētāja atgādina, ka šobrīd bāriņtiesā ir iespējams saņemt tos pašus pakalpojumus, ko mēs nodrošināja līdz pagājušā gada 31.decembrim, kad novadā darbojās sešas bāriņtiesas.

“Tā ir iesniegumu izskatīšana, ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana bērniem, personu atzīšana par adoptētājiem, audžuģimenes statusa piešķiršana ģimenei vai personai, apliecinājumu veikšana un cits. Savu uzdevumu izpildē jaunizveidotā novada bāriņtiesa sadarbojas arī ar citām bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, ģimenes ārstiem, Valsts Probācijas dienestu, tiesu izpildītājiem un citām institūcijām. Bāriņtiesas darba laiks ir no pulksten 8.00 līdz 12.15 un no pulksten 13.00 līdz 17.00. Piektdienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 13.00 līdz 16.00. Trešdienās mums notiek bāriņtiesas sēdes,” stāsta I.Dukure.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem ne tikai Gulbenē. Tās pieejamība pēc veiktās reorganizācijas cilvēkiem ir pieejama arī katrā pagasta pārvaldē noteiktā darba laikā. Apmeklētāji tiek pieņemti Gulbenes novada bāriņtiesās trīspadsmit dažādās adresēs Gulbenē un pagastos.

“Lai cilvēki būtu zinoši, kā bāriņtiesas darbinieks apmeklētājus pieņem pagastos, Gulbenes novada mājas lapā ir rodams gan darba laiks, gan arī darbinieku kontaktinformācija. Iedzīvotāji var izvēlēties pagastu, kur saņemt pakalpojumu,” norāda priekšsēdētāja.

Lielākajā daļā pašvaldību pie bāriņtiesas darbinieka apmeklētāji var vērsties divas dienas nedēļā, bet Galgauskas, Druvienas un Līgo pagastā – vienu dienu nedēļā.

Tā kā novada bāriņtiesa atrodas ceturtajā stāvā, apzinoties, ka uz šo instanci nāk cilvēki starp kuriem ir arī tādi, kas tik augstu uzkāpt nevar, vai arī tās ir māmiņas ar bērnu ratiņiem, ir padomāts arī par apmeklētāju ērtībām.

“Ja ir šādas grūtības, tad ēkas pirmajā stāvā ir ierīkota zvana poga. To piespiežot, tiek izsaukts bāriņtiesas darbinieks pie apmeklētāja,” norāda priekšsēdētāja.

Viņa atgādina, ka bāriņtiesa sniedz palīdzību arī mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma aizsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra.

“Gulbenē bāriņtiesa notariālos pakalpojumus nesniedz, jo ir iespējams vērsties pie notāra. Savukārt pagastos bāriņtiesas darbinieki sniedz arī notariālos pakalpojumus,” atgādina I.Dukure.

Piebilstams, ka novada bāriņtiesai ir astoņi valdes locekļi, strādā arī psihologs un lietvedis. Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece ir Inese Pērkone, kura noteiktās dienās un laikā apmeklētājus uzklausa arī Lizuma pagastā.