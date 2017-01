Novadā izgāžas jau pirmā elektroniskā uzraudzība

Gulbenes rajona tiesā 12.janvārī paredzēts skatīt jautājumu par elektroniskās uzraudzības atcelšanu kādam notiesātajam. Šā vīrieša deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenē. “Dzirkstele” to uzzināja tiesā.



“Līdz šim brīdim Gulbenes novadā viena persona ir atbrīvota nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas, piemērojot elektronisko uzraudzību. Šajā gadījumā tiesa nolēma notiesāto atbrīvot no atlikušā pamatsoda izciešanas pirms termiņa, nosakot elektronisko uzraudzību uz desmit mēnešiem. Atbrīvotā persona pārkāpa Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteikto pienākumu ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai dzīvesvietai triju darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, kā arī neinformēja Valsts probācijas dienesta amatpersonu par neierašanās attaisnojošiem iemesliem un neiesniedza dokumentus, kas attaisnotu neierašanos. 22.decembrī Valsts probācijas dienests vērsās ar iesniegumu tiesā, lūdzot pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu. Iesniegumu izskatīs tiesa, kura arī pieņems lēmumu minētajā lietā, “Dzirksteli” informē Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers.

Elektroniskās uzraudzības sistēma Latvijā tika ieviesta no 2015.gada 1.jūlija.