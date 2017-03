Novadā - otrais gripas vilnis

Latvijā un arī Gulbenes novadā joprojām ir gripas epidēmija. Par to liecina jaunākie dati. “Tagad ir otrais gripas vilnis. Salīdzinot ar pirmo vilni, kad pie mums cilvēki vairāk slimoja ar B tipa gripu, tagad vairāk ir A gripa. Pēdējā laikā pat ir bijusi tikai viena saslimšana ar B tipa gripu,” “Dzirkstelei” saka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” infekciju nodaļas ārste Ilze Ābrama.

No gripas epidēmijas sākuma (16.janvāra) 70 šīs nodaļas pacientiem - daļai klīniski, daļai laboratoriski - ir noteikta šī saslimšana. Arī šobrīd SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ārstējas gripas slimnieki.



I.Ābrama iesaka A gripas gadījumā lietot “Remantadīnu”, kas pasargā no slimības komplikācijām un nonākšanas slimnīcā. Tomēr labāk pie pirmajiem gripas simptomiem ir lietot “Tamiflu”, kas derēs gan A, gan B tipa gripai. Abi ir recepšu medikamenti, tas nozīmē, ka šīs zāles ir jālūdz izrakstīt ģimenes ārstam. Var arī to lūgt izdarīt, vēršoties SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” traumpunktā. Zāles nav lētas un ne visi tās var atļauties iegādāties, tāpēc I.Ābrama atgādina par elementāriem profilakses pasākumiem, kas var palīdzēt izsargāties no saslimšanas ar gripu. Tās ir pastaigas svaigā gaisā, telpu vēdināšana, masu pasākumu neapmeklēšana, telpu regulāra slapjā uzkopšana, svaigu Latvijā audzēto dārzeņu lietošana uzturā.

Slimību profilakses un kontroles centra rīcībā ir informācija, ka pagājušajā nedēļā (no 20. līdz 26.februārim) Latvijā no gripas miruši trīs cilvēki, bet kopumā šosezon valstī gripa izraisījusi 22 cilvēku nāvi. Mirušajiem cilvēkiem bijušas sirds un asinsvadu, elpceļu, nieru un citas hroniskas saslimšanas. Kopumā no gripas šajā sezonā mirušas 10 sievietes un 12 vīrieši. Pagājušajā nedēļā viens no mirušajiem bijis vīrietis vecumā no 40 līdz 49 gadiem, līdz ar to viņš ir jaunākais šajā gripas sezonā mirušais cilvēks.

Monitoringa dati liecina, ka pagājušajā nedēļā visās desmit monitoringā iekļautajās pilsētās vēršanās ambulatorajās iestādēs sakarā ar gripu pārsniegusi epidēmijas slieksni. Visaugstākā gripas intensitāte bijusi Gulbenes novadā.