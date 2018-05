Pabriks aicina Datu valsts inspekciju ar izpratni izturēties pret ES vienotā datu aizsardzības regulējuma ieviešanu

25. maijā pilnā apjomā stāsies spēkā Eiropas Savienības Vispārējais datu aizsardzības regulējums, kas ieviesīs stingrākus noteikumus personas datu apstrādē un uzglabāšanā. Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks aicina atbildīgo iestādi par jauno noteikumu ieviešanu – Datu valsts inspekciju – ar izpratni izturēties pret uzņēmumiem un iestādēm, kas veic personas datu apstrādi.

“Tā kā jaunais datu aizsardzības regulējums joprojām izraisa daudz jautājumu un nav viennozīmīga skaidrība par atsevišķu noteikumu interpretāciju, aicinu Datu valsts inspekciju pirmā gada laikā nodarboties ar sabiedrības un uzņēmumu izglītošanu un konsultēšanu, nevis sodīšanu,” rosina A. Pabriks. Tāpat viņš aicina rūpīgi izvērtēt katra pārkāpuma smagumu un potenciālo ļaunumu, ko tas varētu nodarīt: “Nedrīkstam nelielu ģimenes biznesu salīdzināt ar uzņēmumu, kas veic liela apjoma datu apstrādi un uzglabāšanu, pret abiem vēršoties vienlīdz bargi.”

Galvenais datu reformas mērķis - ieviest lielāku kontroli pār datiem, pēc kuriem iespējams identificēt konkrētu personu, to vākšanu, uzglabāšanu. Pēc jaunā regulējuma spēkā stāšanās nepieciešama ļoti skaidra personas piekrišana pirms tiek saglabāti personas dati, persona būs obligāti jāinformē, ja ir uzlauzti viņa dati, tāpat cilvēkam būs tiesības “tikt aizmirstam” digitālajā vidē, kas nozīmē, ka pēc pieprasījuma būs jādzēš dati par viņu, ja vien datu uzglabāšanai nebūs tiesiska pamatojuma.

“Reformas mērķis ir pasargāt privātpersonas no nepamatotas personas datu apstrādes un uzglabāšanas, taču es aicinu šo reformu nepārvērst par absurdu un katru konkrēto situāciju saprātīgi izvērtēt. Piemēram, tas nav normāli, ja viena bērna vecāku iebildumu dēļ, izglītības iestāde drošības pēc atsakās no pasākumu fotografēšanas, baidoties no iespējamām sankcijām,” savu viedokli pauž deputāts, cerot, ka nākamā gada laikā tiks rasti saprātīgi risinājumi, un reforma sasniegs savu primāro mērķi – aizsargāt mūsu privātumu, tajā pašā laikā respektējot kolektīvās intereses.

A.Pabriks norāda, ka joprojām ir jomas, kurās ir nepieciešams atrast vidusceļu, lai personu dati tiktu aizsargāti, tomēr netiktu uzlikta pārāk liela nasta uzņēmējiem: “Ir skaidrs, ka jaunais regulējums nav perfekts, taču tas ir solis pretī sistēmas sakārtošanai, jo vecais regulējums tika pieņemts vēl pirms interneta ēras. Latvijas atbildīgajām iestādēm jāpieiet regulas interpretācijai saprātīgi, sekojot līdzi citu valstu praksei, lai neuzliktu pārāk lielus apgrūtinājumus Latvijas uzņēmējiem, kas mazinās to konkurētspēju.”