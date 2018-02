Pabriks: “Japānas piešķirtais apbalvojums man ir liels pagodinājums”

“Japānas piešķirtais apbalvojums man ir liels gods un pārsteigums”, 15. februārī, saņemot Japānas valsts augstākās kategorijas apbalvojumu - Uzlecošās Saules ordeņa Lielo ordeņa lentu (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun) atzina Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks. Prestižais apbalvojums – augstākais Japānas apbalvojumu sistēmā - ir piešķirts pateicībā par A.Pabrika ieguldījumu Japānas un Latvijas divpusējo attiecīgu veicināšanā un draudzības saišu stiprināšanā viņa politiskās karjeras laikā.

Japānas vēstniece Latvijā Mariko Fudži (Mariko Fujii), pasniedzot apbalvojumu, norādīja, ka Japānai un Latvijai ir ciešas attiecības, pateicoties A.Pabrikam, kurš izveidojis šo draudzīgo attiecību pamatus. Viņa īpaši uzsvēra A.Pabrika iniciatīvu atvērt Latvijas vēstniecību Tokijā, kad viņš bija ārlietu ministra amatā, kas tika atklāta 2006. gada aprīlī. Liekot lietā savas zināšanas un tālredzību, viņš spēja izveidot platformu valstu attiecību attīstībai, uzrunā teica vēstniece.

“Šis ir augstākais apbalvojums, kāds man jebkad ir piešķirts,” svinīgās ceremonijas laikā atzina A.Pabriks. “Mana interese par Japānu sākās, jo tā šķita tik tāla un eksotiska, un tāpēc tik ļoti saistoša. Japāna ir valsts, kas līdz filigrānam perfektumam ir noslīpējusi Āzijas kultūras izpratni, kas nonāk līdz mums, eiropiešiem. Mani ar šo valsti saista gan politika, gan kultūra un cīņas māksla. Pamazām abu valstu attiecības uzņem apgriezienus, par ko liecina nesenā Japānas premjerministra vizīte Latvijā, un tās turpina iet pareizajā virzienā, ” uzrunā norādīja A.Pabriks.

Svinīgajā pasākumā A.Pabriku sveica LR Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica. Viņa norādīja, ka apbalvojuma piešķiršana ir gods arī visai Latvijai un simbols ciešajām attiecībām: “Kopš Latvijas vēstniecības atvēršanas Tokijā mums ir bijis gods uzņemt Japānas imperatoru un abu valstu premjerministri ir apmainījušies vizītēm. Mūsu sadarbība gan tirdzniecībā, gan kultūrā un drošības jautājumos turpina attīstīties, un mēs redzam lielu potenciālu arī nākotnē.”

Šobrīd A.Pabriks kā aizstājējs darbojas Eiropas Parlamenta (EP) delegācijā attiecībām ar Japānu un strādā EP Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kur notiek darbs pie ES - Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma. Viņš bijis LR Saeimas Starpparlamentu sadraudzības grupas ar Japānu priekšsēdētājs, kā ārlietu ministrs pieņēmis lēmumu par Latvijas vēstniecības atvēršanu Japānā, kas tika atklāta 2006. gada aprīlī. Gan Eiropas Parlamenta deputāta, gan ārlietu ministra amatā vairākkārt oficiālajās un darba vizītēs ticies ar Japānas amatpersonām un veicinājis valstu divpusējo attiecību attīstību. A.Pabriks arī sekmējis japāņu kultūras tradīciju (austrumu cīņu) popularitāti Latvijā.





A.Pabriks ir pirmā Latvijas amatpersona, kam piešķirts Japānas valdības augstākās kategorijas apbalvojums. Starp ārvalstniekiem, kam 2017. gada rudenī tika piešķirts augstais apbalvojums, ir arī bijusī ASV Valsts sekretāre Kondolīza Raisa (Condoleezza Rice) u.c.

Foto: Lauris Vīksne