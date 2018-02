Palielinās Latvijas filmu konkurētspēja un skatītāju skaits

Nacionālais Kino centrs tradicionāli janvārī apkopo 2017. gada statistikas datus filmu nozarē, un kopējā tendence ir arvien iepriecinošāka – Latvijas spēlfilmas spēj kinoteātros veiksmīgi konkurēt ar Holivudas ģimenes filmām un trīs pirmās Simtgades filmas ieņem vietu visvairāk apmeklēto Latvijas filmu avangardā.

2017. gadā turpinās pozitīvā tendence, kas aizsākās jau 2016. gadā – Latvijā veidotās filmas pulcina arvien lielāku auditoriju, turklāt pieaug skatītāju skaits dažādos filmu demonstrēšanas modeļos – gan kinoteātros un publiskās filmu izrādīšanas vietās, gan nekomerciālajā izplatīšanā, gan portālā filmas.lv un citās interneta platformās.

Papildu stimulu šai pozitīvajai tendencei piešķīrusi Nacionālā Kino centra programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei – no tās 16 filmām trīs nonāca izplatīšanā jau 2017. gada otrajā pusē. Rezultātā pirmā Simtgades filma Vectēvs, kas bīstamāks par datoru (režisors Varis Brasla, studija F.O.R.M.A.) ir ieņēmusi otro vietu skatītāju skaita ziņā (76 068) starp visām Latvijas un ārvalstu filmām, kas vien izrādītas Latvijas kinorepertuārā 2017. gadā (piekāpjoties vienīgi pilnmetrāžas animācijas filmai Nejaukais es 3 / Despicable Me 3), savukārt sarakstā, kur apkopotas skatītākās Latvijas filmas, visas trīs Simtgades filmas iekļuvušas pirmajā piecniekā (arī Askolda Saulīša Astoņas zvaigznes un Ilonas Brūveres Ievainotais jātnieks, attiecīgi 7474 un 7129 skatītāji kinoteātros, kas ir labs sasniegums dokumentālai filmai un pārspēj dažu spēlfilmu rādītājus).

Latvijas filmas kinoteātros

2017. gadā Latvijas kinoteātros kopējais apmeklētāju skaits ir 2 477 154 (par apmēram 40 000 mazāk, nekā 2016. gadā), no tiem Latvijas filmas apmeklējuši 194 083 (par 8300 vairāk, nekā 2016. gadā). Tātad apmeklētāju skaita ziņā Latvijas filmu tirgus daļa 2017. gadā ir 7,84 % - par dažām procenta simtdaļām vairāk, nekā 2016. gadā, un tas vismaz nozīmē apsveicamu stabilitāti Latvijas skatītāju interesē par pašmāju kino.

Latvijas filmu nekomerciālā izplatīšana

2017. gadā īpaši attīstījusies Latvijas filmu nekomerciālā izplatīšana, ar ko nodarbojas divas organizācijas – apvienība Kinopunkts un Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekts Kino visiem un visur Latvijā –, izrādot filmas skolās, bērnudārzos, brīvdabas izrādēs un dažādos pasākumos. Šajā formātā organizēti kopā vairāk nekā 900 seansi (541 seansā spēlfilmas un dokumentālās filmas, 390 seansos – animācijas īsfilmu programmas) un tos noskatījušies kopā 50 826 skatītāji.

Latvijas filmas portālā filmas.lv un citur

Ar katru gadu vēršas plašumā Latvijas filmu pieejamība dažādās interneta platformās, gan nekomerciālās, gan maksas vietnēs; Nacionālā Kino centra portāls filmas.lv ir viens no šīs jomas celmlaužiem. 2017. gadā tur tiešsaistē visā Latvijas teritorijā bez maksas bija noskatāmas 142 filmas (tai skaitā kinožurnāli) un gada laikā portāls piedzīvojis 258 000 lietotāju apmeklējumus (par 87 000 vairāk nekā 2017. gadā) un 898 000 lapu skatījumus, noskatīto filmu kopējais laiks ir 13 320 stundas, t.i., 555 diennaktis.

Sagaidāms, ka arī nākamajā gadā statistikas ziņas būs iepriecinošas, jo lielu skatītāju interesi jau izpelnās vismaz trīs no 2018. gada sākumā pirmizrādītajām filmām – spēlfilmas Nameja gredzens un Kriminālās ekselences fonds, kā arī dokumentālā filma Dotais lielums: mana māte, turklāt februārī un martā startē nākamās Simtgades filmas – Madaras Dišleres spēlfilma Paradīze ’89 (no 23. februāra) un Ivara Selecka dokumentālā filma Turpinājums (no 22. marta). 2018. gadā pirmizrādi piedzīvos ari atlikušās 11 filmas programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei un citas jaunas filmas, tāpēc ir cerības, ka skatītāju interesei nebūs iemesla atslābt.