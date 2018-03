Pirmdien vēl Gulbenes novada domē nebija saņemts deputātu grupas iesniegums par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu sakarā ar Latvijas Zemnieku savienības Gulbenes nodaļas valdes četru cilvēku publisko paziņojumu par neuzticības paušanu šīs partijas nodaļas, kā arī pašvaldības vadītājam Andrim Vējiņam.

“Šāds iesniegums nav saņemts,” ”Dzirkstelei” saka novada domes sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane.

Arī minētās partijas pārstāvis un novada deputāts Normunds Audzišs “Dzirkstelei” apgalvo, ka pagaidām jaunumu nav.

Vai tas nozīmē, ka jautājums par iespējamo neuzticības izteikšanu A.Vējiņam no deputātu puses ir noņemts no dienaskārtības, to rādīs laiks. Jautājumu gan var izskatīt ne tikai ārkārtas, bet arī kārtējā domes sēdē. Tuvākā ir paredzēta 29.martā.

Lai kārtējās domes sēdes darba kārtību pēc kāda deputāta vai deputātu grupas lūguma papildinātu ar iepriekš neieplānotu jautājumu, par to ir jānobalso ne mazāk kā divām trešdaļām no klātesošajiem domes deputātiem. To paredz likums “Par pašvaldībām”.

Tā kā visas Gulbenes novada domes sēdes ir atklātas, arī 29.marta sēdē kā klausītāji ir tiesīgi piedalīties visi interesenti.