Šodien notika Gulbenes novada domes kārtējā sēde, kuras darba kārtībā bija arī 11 deputātu iesniegums par pašvaldības vadītāja Andra Vējiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata. To izskatīja visi 17 vietējie deputāti. Par A.Vējiņa atbrīvošanu nobalsoja 11 deputāti, pret bija Gunārs Ciglis (ZZS), atturējās Mārtiņš Bogdans, Larisa Cīrule, Anatolijs Savickis ( visi no “No sirds Latvijai”) un Guna Pūcīte (ievēlēta no ZZS, bet tagad ir neatkarīgā deputāte). A.Vējiņš balsojumā nepiedalījās.

Novada domes priekšsēdētāja amatam tika piedāvāta tikai viena kandidatūra – Normunds Audzišs (ZZS). Viņu amatam izvirzīja deputāts Stanislavs Gžibovskis (ZZS).

Saskaņā ar likumu ievēlēšana notika, izmantojot vēlēšanu zīmes. Tās gatavoja, dalīja un balsis skaitīja speciāli izveidota domes juristu komisija. Rezultātus paziņoja domes jurists Sandis Sīmanis. No 16 saņemtajām vēlēšanu zīmēm derīgas izrādījās 16.

Par N.Audzišu kā novada domes priekšsēdētāju savas balsis bija atdevuši 15 deputāti, viens ir bijis pret. Atklāti balsojot, deputāti apstiprināja šos rezultātus.

Pirms turpmāko sēdes vadību pārņēma N.Audzišs, klātesošos uzrunāja deputāts G.Ciglis un paziņoja, ka viņš ir sabojātās vēlēšanu zīmes autors. Tādējādi deputāts paudis savu protestu “pret procesu, kā viss mēneša garumā notika”. Viņš paziņoja, ka nevar turpināt veikt domes tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja pienākumus.

N.Audzišs pateicās kolēģiem par izrādīto uzticību, pauda cerību, ka kopā izdosies sasniegt jau iepriekš izvirzītos mērķus novada attīstībā. Viņš arī paziņoja, ka pulksten 15.00 sasauc ārkārtas domes sēdi.