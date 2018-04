Pirmais pamatīgais pērkons - aprīļa sākumā

Pirmais pērkons šogad Gulbenē pamatīgi nogranda jau 5.aprīļa vakarā. AS “Sadales tīkls” komunikācijas speciālists Artūrs Zālītis “Dzirksteli” informē, ka negaisa laikā Gulbenē un Gulbenes novadā netika fiksēti elektroapgādes traucējumi AS “Sadales tīkls” klientiem.



Kā “Dzirkstele” noskaidroja, tad kādā santehnikas veikalā Gulbenē negaisa laikā tika izsisti elektrības drošinātāji, savukārt, kad veikala darbinieki tika pie elektrības, izrādījās, ka ir radušās problēmas ar internetu, jo “ķēris bija barošanas blokiem”, bet siltummezglā, kur ir apkure, vadības pults - izdegusi, jo bijusi strāvas pārslodze, kā arī beigts ir cirkulācijas sūknis.

Laikā, kad plosījās negaiss, ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu - Gulbenē ar atklātu liesmu dega šķūnis 60 kvadrātmetru platībā. Izsaukums tika saņemts pulksten 22.38, ugunsgrēks likvidēts pulksten 1.28. Lai arī gulbenieši runāja, ka šķūnī iespēris zibens, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa “Dzirkstelei” šo versiju neapstiprina, norādot, ka “šis nav tas gadījums”. Saistībā ar negaisu ceturtdienas vakarā ugunsdzēsējiem glābējiem nav bijis izsaukumu.

Tautas ticējums vēsta: ja pirmais pērkons rūc, kad kokiem vēl lapas nav saplaukušas, gaidāms bada gads. Laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs skaidro, ka patiešām par pirmo pērkonu ir dažādi ticējumi. Arī tad, ja dzeguze kailos kokos aizkūko, gaidāms bada gads.



“Bet pozitīva ziņa ir tāda, ka pērkons nāca no dienvidu puses, un tas nozīmē, ka ir cerības uz siltu un ražīgu vasaru un arī uz pērkona negaisiem vasarā. Ja pērkons nāktu no austrumu puses un ar austrumu vēju, tad tas liecinātu par sausu vasaru, ja no rietumiem – par slapju vasaru,” stāsta V.Bukšs.



Viņš saka, ka tas nav nemaz tik agri – pirmais pērkons aprīļa sākumā. Pats novērojis pērkonu ducinām gandrīz katrā gada mēnesī. Piemēram, 1998.gadā pērkons bija ziemas laikā - janvāri, 1994.gadā zibens, pērkons un negaiss uznāca pirms jaunā gada.



“Pirmie pavasara pērkoni ir bijuši jau martā. Ar siltajām gaisa masām pērkons šoreiz arī atnāca. Ja arī pērkons ir atnācis, tas gan īsti vēl nenozīmē, ka jau ar basām kājām var skriet, jo zeme vēl ir auksta. Jāgaida tādi pērkona negaisi, kas ir aprīļa beigās un maija sākumā,” saka laika zīmju vērotājs.

Viņš arī piebilst: ja skatās pēc tā, kā atnācis pērkons, un citām laika zīmēm, tad vasara varētu būt laba, protams, neizpalikšot stipras lietusgāzes. “Jūnijs varētu būt tīri jauks. Tikai ticējums vēsta: tur, kur Lieldienās bija sniegs, tur līs lietus,” saka V.Bukšs.