Pirmo reizi Gulbenē notiks gadatirgus biznesa uzsācējiem

Šā gada 26.aprīlī pirmo reizi Gulbenē notiks bezmaksas informatīvs iedvesmas pasākums jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem "Atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem”, informē ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte.

Gadatirgus notiks Vecgulbenes muižā, Brīvības ielā 18, Gulbenē, no pulksten 10:30 līdz 13:30. Reģistrēties var līdz 24.aprīlim Attīstības finanšu institūcija ALTUM mājas lapā www.altum.lv/lv/notikumi





"Pasākuma dalībnieki uzzinās koncentrētus piedāvājumus visdažādākajiem atbalsta mehānismiem, ko sniedz ne tikai valsts, bet arī pašvaldības, bankas un nevalstiskās organizācijas, tajā skaitā, kā piesaistīt finansējumu idejai, kā vienkārši reģistrēt uzņēmējdarbību, ko piedāvā biznesa inkubators un citu," stāsta S.Eglīte.







Iedvesmai ar savu biznesa sākšanas pieredzi dalīsies trīs veiksmīgi reģiona uzņēmēji:







Jānis Briņķis, kurš atgriezies no ārzemēm, lai Madonā strādātu algotu darbu, taču drīz sapratis, ka ir gatavs arī pats savam biznesam. Šodien Jānis ir saimnieks uzņēmumam J.K.Santehnika;







Inese Veismane, Gulbenē iemīļotās kūku bodes “Gardums” saimniece. Viņas uzņēmums strādā nu jau septiņus gadus un šajā laikā tas ir iemantojis tuvu un tālu saldummīļu labvēlību un mīlestību;







Arvis Rubenis no Stradu pagasta, kurš ar nelielām investīcijām sācis pats savu galdniecības uzņēmumu Gulbenē. Arvis par būšanu uzņēmējam saka tā: “Tas ir vienkārši, bet nav viegli!”







Pasākumu rīko Attīstības finanšu institūcija ALTUM, piedaloties reģiona iedvesmojošākajiem uzņēmējiem un institūcijām, kuras uzņēmējiem var sniegt būtisku atbalstu, sperot sākuma soļus biznesā.

"Visa biznesa uzsācējam noderīgā informācija vienuviet, brīvā un draudzīgā atmosfērā – šādu informācijas iegūšanas formātu šodienas dzīves ritmā uzņēmēji izvēlas ļoti labprāt. Par to mēs esam pārliecinājušies, iepriekš rīkojot šādus praktiskus seminārus citos Latvijas reģionos. Turklāt tā ir arī iespēja satikt citus uzņēmējus, mācīties no citu pieredzes un kļūdām, arī iegūt vērtīgus kontaktus. Reģionos ir liels potenciāls uzņēmējdarbības attīstībai, tāpēc vēlamies, lai šis pasākums kalpo par iedvesmu un dzinuli arvien lielākai reģiona iedzīvotāju vēlmei kļūt par uzņēmējiem. ALTUM no savas puses sniegs visu nepieciešamo atbalstu šajā aizraujošajā ceļā,” norāda ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Pasākumā individuālas konsultācijas sniegs vairāk nekā 10 organizācijās: ALTUM, LIAA, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Gulbenes novada pašvaldība, Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latgales uzņēmējdarbības centrs, SEB, Citadele, Swedbank , biedrība Sateka, Madonas Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs un Gulbenes lauksaimnieku apvienība.