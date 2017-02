Plāno darbus divās pilīs novadā

Gulbenes novada dome konceptuāli ir nolēmusi iegūt finansējumu neatliekamu glābšanas darbu veikšanai divās pašvaldības pilīs, uzzinājām pašvaldībā.



19.gadsimta pirmajā pusē celtajai Stāmerienas pilij, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, brūkošā balkona pārbūvei vajag aptuveni 100 000 eiro. No Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam tiek plānots šim projektam iegūt finansējumu 22 500 eiro apmērā, bet no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas – 25 000 eiro. Pārējās izmaksas būs jāapmaksā no pašvaldības budžeta, tāpēc tiks lūgta nauda Valsts kasē. Lai maksimāli samazinātu ar pils balkona pārbūvi saistītās izmaksas, tiks izsludināts publiskais iepirkums.

19.gadsimta beigās celtajai Gulbenes Sarkanajai pilij, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, nepieciešama jumta pārbūve, kas varētu izmaksāt 120 000 eiro un tas pilnībā gulsies uz pašvaldības budžeta. Tā kā uzreiz novada domes makā tādas naudas nav, tiks lūgta nauda Valsts kasei.

Stāmerienas pils ir pieejama tūristiem apskatei. Sarkanā pils ir slēgta. Par piļu turpmāko izmantošanu pašvaldībai ir savi plāni.



Izraugās projektētāju pils atjaunotnei



Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai tiks uzticēta SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par tās piedāvāto līgumcenu - 51 760,08 eiro bez 21 procenta pievienotās vērtības nodokļa. Par to informē Iepirkumu uzraudzības birojs.

Pavisam šajā pašvaldības publiskajā iepirkumā savus piedāvājumus izteica divi pretendenti.