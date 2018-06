Projekts ietvers arī Gulbeni

Akceptēta Gulbenes novada pašvaldības dalība Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Parki bez robežām”, un pašlaik Attīstības un projektu nodaļas speciālisti gatavo nu jau pilno projekta pieteikumu. Par to “Dzirksteli” informē novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja Vita Lāčkāja-Krūmiņa.

Projekts paredz virkni darbu Gulbenes Spārītes parkā, kuram jau 2014.gadā tika izstrādāts rekonstrukcijas projekts. Plānota stādījumu un gājēju tiltiņa atjaunošana, kā arī Asaru ezera tīrīšana, apkārtnes sakopšana, dabas taku, gulbju mājas un atpūtas vietu izveide, apgaismojuma nodrošināšana.

Vietējie deputāti ieceri akceptēja jau pagājušā gada 31.augusta novada domes sēdē. Tad arī tika paredzēts garantēt projektam līdzfinansējumu 10 procentu apmērā no izmaksām un šim nolūkam ņemt aizņēmumu Valsts kasē priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta apstiprināšanas gadījumā. Ja izmaksas iekļausies plānotajās finansēs, tad par to vajadzēs atsevišķi vēl lemt novada domes sēdē, taču pagaidām vēl nekas par to neliecina.

Projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 700 000 eiro. Gulbenes novada pašvaldības izmaksas projektā plānotas līdz 200 000 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 90 procenti jeb 180 000 eiro, pašvaldības finansējums – 10 procenti jeb 20 000 eiro.

Projekts “Parki bez robežām” ir plānots Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam. Gulbenes novada pašvaldība projektā ir kā vadošais partneris. Paredzēta sadarbība ar Daugavpils novada, Preiļu novada pašvaldību, Pleskavas apgabalu, Kunskijas rajonu, Veļikije Luku un Porhovas pilsētām Krievijā.

Projektā plānotas investīcijas esošo parku sakārtošanā, attīstībā un popularizēšanā, jaunu parku teritoriju veidošanā, paredzēta arī pieredzes apmaiņa un semināri Latvijā un Krievijā, interaktīvu spēļu un zaļo klašu izveide parkos, kā arī mārketinga aktivitātes.