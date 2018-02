Rasti risinājumi OIK mazināšanai sezonāliem pieslēgumiem un OIK fiksētās daļas samazināšanai

“Ciešā sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju esam raduši vairākus risinājumus, kā elastīgi uz laiku samazināt elektroenerģijas pieslēguma jaudu un nepieciešamības gadījumā pie noteiktiem nosacījumiem to atjaunot, tādējādi būtiski samazinot elektroenerģijas izmaksas visiem sezonāla rakstura elektroenerģijas patērētājiem – gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām. Tāpat esam raduši tehnisku risinājumu, kā OIK fiksētās daļas kopējo apmēru izlīdzināt uz vairākiem gadiem, kas ļaus samazināt OIK fiksētās daļas straujāku pieaugumu šobrīd visiem patērētājiem. Vienlaikus jāapzinās, ka līdz ar to energointensīvo uzņēmumu ieguvums šobrīd nedaudz samazināsies, taču četru gadu periodā tas tiks atgūts,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.



Pieslēgumiem ar sezonālu patēriņu (gan juridiskām personām, gan mājsaimniecībām) jau šobrīd ir iespēja atteikties no jaudas līdz 6 mēnešiem. Līdz šā gada 1. aprīlim plānots mainīt regulējumu, lai šādos gadījumos būtu arī iespēja atteikties no jaudas bez garantētas jaudas atgriešanas uz 9 mēnešiem. Papildu plānots piedāvāt arī iespēju pieslēgumiem ar jaudu ir virs 100 ampēriem samazināt jaudu līdz 9 mēnešiem, ja noteiktu periodu gadā jauda tiks izmantota efektīvi (efektivitātes kritērijs būs zināms 3 nedēļu laikā pēc SPRK noteiktā priekšlikumu izteikšanas perioda).





Mājsaimniecības ar lielu pieslēguma jaudu, bet mazu elektroenerģijas patēriņu, prioritāri aicinām izvērtēt esošā pieslēguma jaudas nepieciešamību un atteikties no nevajadzīgās jaudas, samazinot to bez maksas līdz nepieciešamajam līmenim. To var izdarīt, sazinoties telefoniski ar AS “Sadales tīkls” vai elektroniski portālā www.sadalestikls.lv . Vienlaikus līdz šā gada 1. aprīlim plānots mājsaimniecībām piedāvāt iespēju gada laikā atjaunot pieslēguma jaudu uz vienu mēnesi, sedzot tikai pieslēguma atjaunošanas tehniskās izmaksas.





Elektroenerģijas patērētājus, kuriem ir tā saucamie “nulles” pieslēgumi, kas vēsturiski izveidoti ar augstu amperāžu, bet šobrīd elektroenerģija netiek patērēta, aicinām rast individuālus risinājumus, konsultējoties ar AS “Sadales tīkls” darbiniekiem.





Vienlaikus Ekonomikas ministrija tuvāko dienu laikā iesniegs priekšlikumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā OIK fiksētās daļas samazināšanai tuvākajos gados.





“Iepazīstoties ar pirmajiem OIK reformas rezultātiem, secināms, ka tā sasniegusi izvirzīto mērķi - šodien elektroenerģijas cenas Latvijas apstrādes rūpniecības ražotājiem ir konkurētspējīgas Eiropas reģionā. Papildu izveidojot elastīgāku elektroenerģijas pieslēgumu sistēmu, esam izveidojuši daudz taisnīgāku obligātā iepirkuma sistēmu, kāda tā bija līdz 2017. gada beigām, kad patērētāji, kas izmantoja elektroenerģiju, maksāja par tiem, kas elektroenerģiju neizmantoja, bet kuru elektroenerģijas pieslēgumu pastāvīgi ir jāuztur un kuriem sistēmā nepārtraukti ir rezervētas lielas jaudas,” turpina ekonomikas ministrs.





Kā zināms, OIK finansēšanas modeļa maiņa no šā gada 1. janvāra ir viens no Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem risinājumiem Rūpniecības atbalsta programmā. Mērķis ir panākt zemākas izmaksas par elektroenerģiju gan vietējiem rūpniecības uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem.





Lai nepieļautu OIK un līdz ar to arī elektroenerģijas cenas strauju kāpumu, Ekonomikas ministrija jau līdz šim veikusi virkni darbības OIK sloga samazināšanai:

no 2012. gada netiek piešķirtas jaunas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

OIK fiksēts 26,79 EUR/MWh apmērā, kas iekļauts arī vairāku pēdējo gadu valdību deklarācijās;

radīts atbalsta mehānisms energoietilpīgiem apstrādes uzņēmumiem;

novērsta elektrostaciju pārkompensācija, nosakot maksimāli pieļaujamo peļņas normu 9% apmērā;

par 75% samazināts atbalsts AS “Latvenergo” TEC stacijām;

EM īsteno sistemātisku AER elektrostaciju kontroli – atceltas atļaujas astoņām elektrostacijām, kas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 158 miljoniem eiro.





Tas viss nodrošinājis kopējo OIK sloga samazināšanu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām ar 2018. gada 1. janvāri, kā arī valsts budžeta līdzekļu ekonomiju 70 milj. EUR apmērā un novirzīšanu citām vajadzībām.