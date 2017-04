Sāk pieņemt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām

No piektdienas līdz 24.aprīlim partijas, to apvienības un vēlētāju apvienības var iesniegt deputātu kandidātu sarakstus šā gada pašvaldību vēlēšanām, aģentūru LETA informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa. Lai gan šogad kandidātu sarakstu iesniegšana iekrīt Lieldienu brīvdienās, daļa pašvaldību vēlēšanu komisiju sarakstus pieņems arī brīvdienās, piemēram, Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā deputātu kandidātu sarakstus varēs iesniegt piektdien un 15.aprīlī no plkst.12 līdz 16.

Piektdien sarakstus pieņems arī vietējās vēlēšanu komisijas Daugavpilī, Liepājā, Jūrmalā, Jēkabpilī, Tukuma novadā, Cēsīs, Ogrē, Gulbenē un Jaunpils novadā.

Lieldienu brīvdienās strādās CVK uzziņu tālrunis 67049999.

Pašvaldību vēlēšanām kandidātu sarakstus var iesniegt partijas, partiju apvienības, kā arī vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot. 40 novados, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā bija mazāks par 5000, kandidātu sarakstus varēs iesniegt arī vēlētāju apvienības.

Par pašvaldību vēlēšanu kandidātiem drīkst pieteikt Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus, kuri ir iekļauti Latvijas vēlētāju reģistrā un vēlēšanu dienā būs vismaz 18 gadus veci. Katrs vēlētājs drīkst kandidēt tikai vienas domes vēlēšanās tajā pašvaldībā, kur viņam kandidātu saraksta iesniegšanas dienā bez pārtraukuma ir bijusi reģistrēta dzīvesvieta vismaz pēdējos 10 mēnešus, kurā viņš kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais ir nostrādājis vismaz pēdējos četrus mēnešus vai kur viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot CVK lietojumprogrammu, kuras lietotājtiesības piešķir pašvaldības vēlēšanu komisija. Piesakot kandidātu sarakstu vēlēšanām, jāiesniedz 4000 zīmju priekšvēlēšanu programma un jānorāda dažādas ziņas par deputātu kandidātiem, piemēram, izglītība, darba vieta, amati biedrībās, nodibinājumos, pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi un cita informācija.

Par katru sarakstu jāiemaksā arī drošības nauda. Atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā drošības naudas apmērs var būt 120, 150, 180, 210 eiro vai Rīgas domes vēlēšanās - 850 eiro. Drošības nauda tiek atmaksāta, ja kandidātu saraksts vēlēšanās iegūst vismaz vienu deputāta vietu. Pārējo sarakstu drošības naudu ieskaita pašvaldības budžetā.

Pašvaldību vēlēšanās deputātu kandidātu saraksti netiek numurēti, bet kārtību, kādā sakārtojamas zīmes iecirkņos (kura saraksta zīme būs virspusē), noteiks izlozē.

3.jūnija pašvaldību vēlēšanās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domes, kopskaitā 1614 deputāti, no tiem 40 pašvaldībās - deviņi deputāti, četrās pašvaldībās - 13 deputāti, 58 pašvaldībās - 15 deputāti, 16 pašvaldībās - 17 deputāti, un Rīgas domē - 60 deputāti.

Pēc kandidātu sarakstu reģistrēšanas pašvaldību vēlēšanu komisijās saraksti, ziņas par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmas tiks publicētas arī CVK mājaslapā "www.cvk.lv". No 29.maija ar pašvaldībā pieteiktajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām varēs iepazīties vēlēšanu iecirkņos.