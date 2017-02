Sākas balsojums par talantīgajiem konkursa „Maksimālisti” dalībniekiem

No šodienas, 1.februāra, sākas interneta balsojums par talantu konkursa „Maksimālisti” iesniegtajiem sapņu, vēlmju un vajadzību pieteikumiem. Par to informē SIA „Maxima Latvija” Komunikācijas vadītājs Jānis Beseris.

Viņš stāsta, ka pirmajā mēnesī kategorijās „Indivīds”, „Ģimene” un „Kolektīvs” kopā saņemti 70 pieteikumi, par kuriem balsot ir iespējams mājaslapā www.maksimalisti.lv līdz pat 29. jūnijam. "Tieši tautas balsojums katru mēnesi noteiks mēneša uzvarētājus un arī Grand Prix uzvarētājus katrā no kategorijām. Tāpat turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai konkursā. Balsot par saviem favorītiem var vienu reizi dienā katrā no konkursa kategorijām („Indivīds”, „Ģimene”, „Kolektīvs”). Savu balsi var atdot ar sociālo tīklu – Facebook, Draugiem.lv vai Twitter – kontu starpniecību. Katru mēnesi no 1.februāra līdz 29.jūnijam indivīdiem ir iespēja iegūt 500 eiro atbalstu, ģimenēm – 1000 eiro, bet kolektīviem – 1500 eiro. Savukārt, pretendējot uz Grand Prix, katras kategorijas uzvarētāji ar augstāko balsu skaitu attiecīgi saņems 1000, 2000 un 3000 eiro. Kopējais konkursa atbalsta fonds ir 22 000 eiro ," skaidro J.Beseris.

Kategorijā „Indivīds” šobrīd ir saņemti 40 pieteikumi, no kuriem 30 pretendē uz mēneša atbalstu, bet 10 uz Grand Prix. Kategorijā „Ģimene” pieteikušās 11 ģimenes, no kurām sešas pretendē uz mēneša atbalstu un piecas uz Grand Prix. Savukārt kategorijā „Kolektīvs” pieteikušās 19 apvienības, no kurām 15 vēlas iegūt mēneša atbalstu, bet četras – Grand Prix.







Pieteikumi saņemti no Liepājas, Tukuma, Dobeles, Rīgas, Bauskas, Preiļiem, Ogres, Kuldīgas, Jēkabpils, Cēsīm, Jelgavas un citām Latvijas pilsētām.





„Vienkārši nebaidieties un mēģiniet! Visiem kā vienam ir viens sākums – skaidra vīzija par to, ko grib sasniegt! Izmantojiet šo platformu savā labā, lai piepildītu sen kārotus ģimenes sapņus vai ieceres, kas stiprinās jūsu kopā būšanu un laimīgos mirkļus,” stāsta konkursa „Maksimālisti” žūrijas pārstāve Baiba Sipeniece-Gavare. Viņa arī atgādina, ka sapņi un vēlmes var būt visdažādākās, sākot no aktīvas brīvā laika pavadīšanas, kopīgu hobiju attīstīšanas līdz pat ģimenes biznesa uzsākšanai.





Turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai konkursā





Pieteikumus konkursam mājaslapā www.maksimalisti.lv uz mēneša balvām visās kategorijās var iesniegt līdz 2017. gada 15. maijam, bet uz Grand Prix var pieteikties visu konkursa norises periodu līdz 2017. gada 29. jūnijam. Talantu konkursa „Maksimālisti” noslēguma pasākumā 30. jūnijā tiks paziņoti jūnija mēneša, Grand Prix un „Maxima Latvija” darbinieku simpātijas balvas ieguvēji.

Konkurss „Maksimālisti” ir uzņēmuma SIA „Maxima Latvija” atbalsta iniciatīva, kas šogad tiek uzsākta 2017. gada 9. janvārī. Kopējais atbalsta fonds ir 22 000 eiro.