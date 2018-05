Stāmeriena pamazām gatavojas uzņemt atpūtniekus. Nevar nepamanīt, cik pamatīgi ir sakopts Stāmerienas ezera krasts.

Stāmerienas tautas nama vadītāja Gaida Vīksniņa “Dzirkstelei” stāsta, ka ir pļautas gan niedres, gan griezti krūmi, kā arī izzāģēti koki.



“Niedru pļaušana tiek regulēta katru gadu. Tā notika pagājušajā vasarā, jūlijā, tad, kad to drīkst darīt, kad ūdensputnu bērni ir ārā no ligzdām. Bija nepieciešams no niedrēm atbrīvot ceļu kuģītim, lai tas tajās nesapītos. Krasta teritorija tiek sakopta, bet tajās vietās, kur nevajag tikt tik tuvu krastam, niedres ir atstātas, lai būtu vieta gan ūdensputniem, gan zivīm, lai ezers dzīvotu arī tādu savu ezera dzīvi,” stāsta G.Vīksniņa.

Savukārt ziemā, kad ezeru klāja ledus, tika griezti krūmi, izzāģēti bebru apskādētie koki, kā arī bojātie koki.



“Tie koki tika izvākti un veidotas skatu līnijas, kā tas ir bijis barona laikos, kad, paskatoties no ceļa, cauri parkam var ieraudzīt, kur ir pils, savukārt no pils, paskatoties uz ezeru, var redzēt pretējo krastu. Vairs krūmi un citi koki netraucē. Skatu līnijas tika attīrītas, lielākajiem kokiem pēc arboristu ieteikumiem arī noņemts kāds zars, kas skatu līnijai bija priekšā,” stāsta G.Vīksniņa.

Viņa piebilst, ka ir iedzīvotāji, kuri atsaucīgi piedalās pagasta rīkotajās talkās un nāk palīgā sakopt vidi, jo pašiem patīk dzīvot sakoptā vidē, savukārt, kad atbrauc radi, tad var palepoties.

G.Vīksniņa stāsta, ka pašlaik tiek sakopta arī “Lāčauss”. “Pļaušanai parasti mums pieņem vasaras sezonā divus palīgstrādniekus, jo nopļaujamās platības ir lielas,” saka G.Vīksniņa.



Savukārt netālu no Stāmerienas stacijas, kur kokā ir māja, ieplānots izvietot soliņus, lai var pasēdēt. “Augšā var kāpt tikai zināms skaits cilvēku. Ja, piemēram, atbrauc autobuss ar ekskursantiem, tad kādam lejā ir jāpagaida Arī tur ir jāsakopj apkārtne,” saka G.Vīksniņa.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirksteli” informē, ka kuģītis Stāmerienas ezerā, visticamāk, atpūtniekus sāks uzņemt no 25.maija. Pagājušajā sezonā par kuģīti rūpējās Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, bet šogad darbu organizēs uzņēmums, kuram šis kuģītis pieder.



“Dzirkstele” jau rakstīja, ka iepirkuma procedūras ceļā tika atrasts ūdens transportlīdzeklis. Bija viens pretendents – Rīgas SIA “Izidiksi”. “Pašvaldība tikai iznomās laipu un zemi,” piebilst G.Kalmane.