Saplāno bērnudārzu vasaras darbu

Ir zināms, kā Gulbenes novada bērnudārzi strādās vasarā - no 1.jūnija līdz 31.augustam, dodot iespēju visiem kolēģiem izbaudīt atvaļinājumu.



Gulbenes novada domes 23.februāra sēdē tika apstiprināts bērnudārzu darba grafiks vasarā. Bērnudārzu vadītājiem uzdots līdz 31.marta informēt audzēkņu vecākus par iespējām vasarā sūtīt savas atvases uz kādu citu novada bērnudārzu, kamēr pašu pirmsskolas iestāde būs uz laiku slēgta.

Gulbenes 1.bērnudārzs būs slēgts no 24.jūlija līdz 18.augustam, 2.bērnudārzs “Rūķītis” - no 26.jūnija līdz 21.jūlijam, 3.bērnudārzs “Auseklītis” strādās visu vasaru. Lejasciema bērnudārzs “Kamenīte”, Stāķu bērnudārzs un Jaungulbenes bērnudārzs “Pienenīte” būs slēgti no 3.jūlija līdz 28.jūlijam. Litenē bērnudārza pakalpojumi nebūs pieejami no 26.jūnija līdz 4.augustam, Rankas bērnudārzs “Ābelīte” būs slēgts no 1. līdz 31.augustam. Lizumā bērnudārza grupa nedarbosies no 26.jūnija līdz 21.jūlijam, Druvienā un Galgauskā – no 19.jūnija līdz 11.augustam. K.Valdemāra pamatskolā bērnudārza grupai atvaļinājums būs no 31.jūlija līdz 31.augustam. Stāmerienā bērnudārza grupa darbosies visu vasaru, bet Tirzā tā būs slēgta no 26.jūnija līdz 28.jūlijam.