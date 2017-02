Pagājušajā mēnesī divas reizes – 21. un 23.janvārī – LNT “Degpunktā” tika rādīti sižeti saistībā ar 9.janvārī Gulbenē kādā privātmājā notikušo ugunsgrēku, kā rezultātā bez apkures, piekvēpušā mājā ar izsistiem logiem šobrīd dzīvo saimniece – 61 gadu vecā Elvīra Rabceviča. Tika izsludināts ziedojumu vākšanas tālrunis 90067088, pa kuru zvanot katrs var ziedot 1,42 eiro E.Rabcevičas mitekļa atjaunošanai. Naudas vākšanu uzņēmies labdarības fonds “Pēc ugunsgrēka”, kas arī veic sarunas ar potenciālajiem remonta veicējiem.







23.janvāra raidījumā tika paziņots, ka savākti jau 1600 eiro un vajagot vēl 200 eiro. Tika arī norādīts, ka skaidra nauda izsniegta netiks, tiks apmaksāti rēķini jaunu logu ielikšanai E.Rabcevičas degušajā mājā to logu vietā, kurus bija spiesti izsist ugunsdzēsēji, dzēšot liesmas istabās. “Degpunkts” solīja sekot līdzi notikumu gaitai un vēlreiz ciemoties pie ugunsnelaimē cietušās sievietes, lai parādītu, kas ir izdarīts un kā ir palīdzēts šai sievietei.





Pati E.Rabceviča “Dzirkstelei” saka, ka viņa nav pieņēmusi pašvaldības piedāvājumu pārcelties dzīvot uz veco ļaužu māju. Saimniece joprojām mitinās savā mājā, kurai ir izsisti logi, nav elektrības un iekštelpās sienas ir apkvēpušas. “Degpunktam” sieviete skaidroja šo rīcību tā, ka viņa, lai vai kas, neies projām no mājas, kurā ir piedzimusi un uzaugusi.







“Dzirkstelei” viņa saka, ka neko nezina par to, ka ar “Degpunkta” starpniecību jau ir savākta vajadzīgā nauda logu nomaiņai viņas mājā. E.Rabceviču Gulbenē uz ielas esot uzrunājuši vairāki vietējie iedzīvotāji, kas ir zvanījuši uz ziedojumu tālruni, jo vēlas palīdzēt viņai. “Esmu par to ļoti pateicīga! Arī uz ziedojumu bankas konta numuru, kas bija publicēts “Dzirkstelē”, četri cilvēki ir pārskaitījuši naudu. Liels paldies par to! Noteikti vēlāk gribēšu visiem, kuri palīdzēja, publicēt pateicību “Dzirkstelē”. Paldies arī tiem, kas man vēlējušies ziedot pārtikas produktus un apģērbu. Lūdzu šāda veida palīdzības sniedzējus doties uz Sarkano Krustu un ziedojumus atstāt tur,” saka E.Rabceviča.





Jau rakstījām, ka 9.janvārī, kurinot kamīnu, pulksten 1.30 Gulbenietes E.Rabcevičas viņas privātmājā, kas atrodas Ievugravas teritorijā, izcēlās ugunsgrēks. Sieviete izsauca ugunsdzēsējus. Pēc ugunsgrēka un tā dzēšanas mājoklī ir postaža. Saimniecei ir pamats domāt, ka mājā apkures sistēma ir izbūvēta nepareizi, taču galavārdu teiks ekspertīze. Sieviete lūdz cilvēkus ziedot naudu, lai mājā varētu nomainīt logus un grīdu pāris istabās, kas cietušas ugunsgrēkā, un lai varētu pārmūrēt plīti un apkures krāsni.







Tie, kuri vēlas palīdzēt, var ziedot naudu bankas kontā: LV65PARX0001779180001.