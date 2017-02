Seniorus aicina pieteikties bezmaksas mācībām

Gulbenes novada pašvaldība aicina Gulbenes novada seniorus (50+) pieteikties bezmaksas mācībām, kuru ietvaros būs iespēja celt pašapziņu, iegūt jaunas vai papildināt datorlietošanas prasmes, veikt brīvprātīgo darbu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Par to informācija lasāma mājaslapā “www.gulbene.lv”. Mācību sākums, pieteikšanās termiņi un kontaktinformācija: Druvienā no 24.februāra, pieteikšanās līdz 17.februārim (22012624); Tirzā no 24.februāra, pieteikšanās līdz 17.februārim (29539566); Gulbenē no 20.marta, pieteikšanās līdz 10.martam (26344766).

Mācību programma ietver 40 stundu kursus un brīvprātīgo darbu – praksi. Astoņi mācību dalībnieki vasarā varēs doties trīs nedēļu praksē - brīvprātīgajā darbā uz Franciju, Itāliju, Portugāli vai Lielbritāniju. Savukārt pārējie seniori darbosies tepat uz vietas, kā arī tiks iesaistīti astoņu ārvalstu senioru uzņemšanā Gulbenes novadā. Senioriem, kas veiks ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, būs iespēja saņemt novada domes sertifikātu. Neatkarīgi no seniora dzīvesvietas, dalībnieks var izvēlēties sev piemērotāko apmācību vietu – Tirzu, Druvienu vai Gulbeni.