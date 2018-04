SIA "Gulbenes nami" turpinās apsaimniekot 456 dzīvokļus

Gulbenes novada dome plāno ar SIA “Gulbenes nami” kārtējo reizi parakstīt deleģēšanas līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Līgums tiek atjaunots katru gadu.



Novada domes jurists Sandis Sīmanis 21.marta tautsaimniecības komitejas sēdē deputātiem skaidroja, ka runa ir par dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savas mājas pārvaldīšanu. Līdz tam brīdim, kamēr pārņemšana nav notikusi, pašvaldībai ir pienākums pārvaldīt šīs dzīvojamās mājas.



S.Sīmanis skaidroja, ka pašvaldība pilnvaro SIA “Gulbenes nami” pārvaldīt dzīvokļus, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā. Pārvaldīšanas darbības sevī ietver īres līgumu slēgšanu, vienošanos par īres līguma termiņa pagarināšanu, dzīvojamo telpu apsekošanu, tiesvedības jautājumu risināšanu.



SIA “Gulbenes nami” ir piestādījusi pašvaldībai savas faktiskās izmaksas pa atsevišķām pozīcijām, lai varētu veikt šo deleģēšanas līgumu. Tā, piemēram, uzņēmuma darbinieka izmaksas: uz vienu tiesvedības procesu – 18,39 eiro bez PVN; uz vienu īres dzīvokļa līgumu/vienošanos – 3,03 eiro bez PVN; uz vienu pieņemšanas-nodošanas vai apsekošanas aktu – 13,79 eiro bez PVN. Finanšu datu atskaišu sagatavošana uzņēmumam izmaksā 68,29 eiro bez PVN katru mēnesi. SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns deputātiem sacīja, ka līgums saturēs jauninājumus. Uzņēmuma darbā tikšot atvieglotas darbības ar pašvaldības īpašumā/valdījumā esošajiem dzīvokļiem.



S.Sīmanis skaidroja, ka SIA “Gulbenes nami” nepieciešamo finansējumu deleģēto funkciju veikšanai līdz pat valsts nodevām piedziņas lietās nodrošinās pašvaldība. Jurists domā, ka tas palielinās pašvaldības atbildību par to, kādus īrniekus ielaist dzīvokļos. Ir vēl tāds jaunums: ja pašvaldība konstatē, ka no īrnieka faktiski neko nav iespējams piedzīt, tad pašvaldība kā īpašniece no saviem līdzekļiem apmaksā tā saucamo apsaimniekošanas/ mājas pārvaldīšanas maksu – norādīja S.Sīmanis. Tas vajadzīgs, rūpējoties par ēku saglabāšanu pieņemamā stāvoklī.

Gulbenes novada domes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā pašvaldības teritorijā ir 456 dzīvokļi, kuri nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, ko nosaka likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.