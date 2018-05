Šodien - novada Biznesa un iedvesmas forums

Gulbenes novada dome šodien, 18.maijā, Vecgulbenes muižā organizē Gulbenes novada biznesa un iedvesmas forumu, kurā aicina piedalīties uzņēmumu pārstāvjus, nozares ekspertus un citus interesentus. Līdz 16.maijam notika iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu, informē Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Programma būs daudzveidīga: Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs runās par uzņēmējdarbības vīziju Gulbenes novadā; personības izaugsmes, līdzdalības programmu eksperte un īstenotāja Ieva Garjāne - par dzīvesstilu: būt mammai un personības trenerei; "Wunder Latvia" vadītājs Ernests Gabrāns - par Millenium paaudzi darba tirgū. Atalgojums un motivācija; veiksmīga baņķiere, finansiste un kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne - par ceļazīmēm veiksmīgai personīgajai un biznesa izaugsmei; “Tālavas sidrs “ zīmola līdzīpašnieks, patriots Arnis Sprudzāns - par mūsdienīgu dabas garšu. Tālavas sidrs pieredzes stāsts no Gulbenes; AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla - par drošu un perspektīvu biznesu; A/S “Citadele banka“ privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja Anna Fišere Kaļķe - par tendencēm ekonomikā un skaidras naudas nākotni; 12. Saeimas deputāts Armands Krauze - par likumu rāmjiem un labirintiem; Cryptolab.lv vadītājs, Latvijas Blockchain asociācijas valdes loceklis Viktors Dubica - par kriptovalūtu ēru - kā tā mainīs klasiskās tautsaimniecības nozares nākotnē; “Rubenis WoodWork“ idejas autors, īstenotājs Arvis Rubenis - par māksliniecisko brīvību un piepildījumu, strādājot ar dabas materiāliem.

Dienas noslēgumā pulksten 19.00 Vecgulbenes muižā norisināsies Gulbenes novada uzņēmēju balle, kur tiks sumināti “Gulbenes novada uzņēmēju gada balvas” laureāti.

Vakara gaitā par melodiskiem pārsteigumiem un balles deju mūziku rūpēsies Antra Stafecka, Atis Ieviņš un pavadošā grupa, bet par patīkamu atmosfēru un improvizācijas uzvedumiem – improvizators Krišjānis Berķis.