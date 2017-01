Šonedēļ var balsot par “Gada atsitiena 2016” pretendentiem

Gulbenes kultūras centrā 14.janvārī notiks jauniešu balvu pasniegšanas ceremonija “Gada atsitiens 2016”. Vēl šajā nedēļā ikvienam ir iespējams balsot par saviem favorītiem, jo septiņām dažādām nominācijām ir izvirzīti septiņi pretendenti. Balsot var gan sociālajos tīklos, gan aizpildīt anketas.



“Balvu pasniegšanas ceremonijas “Gada atsitiens” aizsākums rodams jau 2004.gadā. Tā bija jauniešu iniciatīva. Sākotnējais tās mērķis bija sniegt Gulbenes novada iedzīvotājiem informāciju par novada notikumiem, cilvēkiem un izjūtām jauniešu vērtējumā. Jau otro gadu uzmanības centrā ir paši jaunieši un līdz ar to nominācijām tiek pieteikti viņi - vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Turklāt to var izdarīt ikviens bez jebkāda vecuma ierobežojuma. Balsojums tiks vērtēts it kā no trīs daļām,” stāsta jaunatnes darbiniece Lana Upīte, kura arī pati darbojas žūrijā.



Nominācijā “Gada jaunietis” var balsot par Līvu Liliju Graņicu, Tīnu Žmuidu, Alvīni Ivanovu, Lauru Pavārnieci un Hārdiju Nogobodu.



Nominācijai “Radošais jaunietis” izvirzīts Valters Svetlovs, Evelīna Homčenko, Emīls Deivids Zučiks, Tīna Žmuida.



Nominācijai “Jaunietis uzņēmējdarbībā” - Krista Gargurne, Alise Krukovska un Egita Garā, kā arī Arvis Rubenis, Mairita Dreimane-Sloka, Jānis Libeks un Arnis Sprudzāns.



Nominācijai “Brīvprātīgais jaunietis” - Līva Ejuba, Marina Vīksniņa, Jānis Kokarevičs un Evelīna Ilva.



Nominācijā “Jaunietis sportā”- Mikus Freijs, Alise Petrika, Jeļizaveta Černova, Didzis Gorbenko un Artūrs Kopeļevs.



Nominācijai “Paraugs jauniešiem” izvirzīti Valērija Olekša, Alise Dūne, Lauris Šķenders un Ilze Vanaga.

Nominācijā “Gada notikums” - “Ist Place”, “Mis un Misters Gulbene”, “Jauniešu diena” un “Gada atsitiens 2015”.



“Tradicionāli jaunatnes darbinieki izvirza apbalvojumu “Lielais ieguldījums”. Tas tiek piešķirts kādam cilvēkam, kurš tieši nav saistīts ar jaunatnes darbu, bet ir veltījis savu laiku un spēkus darbam ar jauniešiem un šīs jomas attīstībai,” informē L.Upīte.



Viņa pārliecinājusies, ka balsotāju ir ārkārtīgi daudz. Piemēram, pagājušā gada pēdējās nedēļas sākumā saņemtas aptuveni 700 balsojuma anketas. Liels skaits balsotāju ir arī norādītajās interneta vietnēs.



“Kas beigsies balsojums, tad nāksies ļoti cītīgi saskaitīt katra favorīta saņemtās balsis. Piebildīšu, ka mums novadā ir ļoti daudz radošu un aktīvu jauniešu. Viņi daudz vairāk, nekā tas bija agrāk, var ierosināt kaut ko jaunu. Piemēram, pagājušajā gadā mums bija vairāki pasākumi sportā, kā arī citi, kuru ierosinātāji un organizētāji bija paši jaunieši. Uzskatām, ka nav jēgas mākslīgi organizēt pasākumus, ja tie jauniešiem pašiem nešķiet saistoši, tāpēc arī šajā gadā ņemsim vērā jauniešu intereses.