Stājies spēkā liegums pāvietoties pa Narvas ūdenstilpi un Peipusa ezeru

Igaunijas policija izziņojusi, ka no 5.aprīļa gan gājējiem, gan transportlīdzekļiem stājas spēkā liegums pārvietoties uz Narvas ūdenstilpes, savukārt no 7.aprīļa liegums attiecināms arī uz pārvietošanu pār Peipusa ezeru. Par to informē Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

Šie liegumi tika pieņemti, lai nodrošinātu iedzīvotāju un tūristu drošību. Policijas pārstāvji ziņo, ka ledus virsma ir kļuvusi trausla.

Arī Vidzemes reģiona pārvaldē ir reģistrēts gadījums, kad Limbažu pusē uz ezera manīti vairāki bērni. Ierodoties policijas norīkojumam, tika veiktas preventīvas pārrunas ar bērniem. Aicinām vecākus pieskatīt savas atvases un laikus parunāt par drošību pie ūdenstilpnēm.