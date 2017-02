Starptautiskā tūrisma izstādē „Balttour 2017” gulbenieši ieinteresē apmeklētājus

Pagājušās nedēļas beigās Ķīpsalā notika 24. starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2017”. Izstādē varēja uzzināt par atpūtas iespējām un tūrisma jaunumiem no 40 pasaules valstīm, turklāt visas trīs dienas notika arī lielā ceļojumu izpārdošana. Izstādē piedalījās arī Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.

“Par Gulbenes novadu bija liela interese. Īpaši par to, kas būtu piemērots ceļošanai ģimenēm ar bērniem, izbraucot no pilsētas uz laukiem. Tās ir lauku saimniecības, produktu degustēšanas iespējas, kā arī ar iespējas laivot, pārvietotiess ar divriteņiem, doties izjādēs ar zirgiem un ponijiem, nakšņot. Tika akcentēta tieši aktīvā atpūta. Arvien vairāk popularizēsim arī bānīti. Veiksmīgi tika noslēgti arī sadarbības līgumi, ka tūrisma organizācijas pat no Liepājas vasarā vedīs grupas uz mūsu novadu. Jau ir zināmi konkrēti datumi maijā, septembrī un oktobrī,” stāsta Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra direktore Iveta Kovtuņenko.



Viņa ir gandarīta, ka 82 Latvijas Tūrisma informācijas centru konkurencē Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs pēc profesionāļu vērtējuma jau trešo gadu ir labāko trijniekā. “Pagājušajā ceturtdienā Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Zviedrijas kopējas brošūras izdošanas pasākums. Brošūrā ir izcelta arī Gulbenes novada pašvaldība saistībā ar Zaļo tirdziņu, mājražotājiem un mazajiem lauku tūrisma uzņēmējiem,” atzīst I.Kovtuņenko.



Ceturto gadu šajā izstādē piedalījās Vilis Kļaviņš no Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecības “Birzupes 2”.

“Nav tā, ka interesi katru gadu izrādītu vieni un tie paši cilvēki, ja nu vienīgi tūrisma firmu pārstāvji, kuri tādējādi vāc informāciju par jaunāko piedāvājumu. Interesi izrādīja apmeklētāji arī no Krievijas, Baltkrievijas. Liela nozīme ir tiešajam kontaktam. Apmeklētājus cienāju ar pašu cepto maizi, kas ir kā pievilinoša ēsma. Cilvēks piestāj, nogaršo maizi un aizsākas sarunas. Manuprāt, Gulbenes novadā tūristiem ir ko redzēt, ir arī ko piedāvāt. Stāmerienas pagastā vien – baznīca, pils, zirgi un cits. Tagad tikai atliek vasarā gaidīt ciemiņus,” stāsta V.Kļaviņš.

Pirmo reizi izstādē piedalījās Stradu pagasta saimniecība “Pakalnieši”, kuras saimniece Ineta Dambrova piedāvāja nogaršot dažādus pašas sietos sierus. Par to bijusi pārsteidzoša apmeklētāju interese. Skaidrota gan saimniecības atrašanās vieta, gan iespēja vērot siera siešanas procesu.



Mājās no izstādes ar tukšām bukletu kastēm atgriezušies arī SIA “Gulbene-Alūksne” bānītis pārstāvji. “Izdalīto bukletu skaits liecināja, ka šogad bija vislielākā atsaucība. Mēs katru gadu piedalāmies šajā izstādē, tāpēc ir iespējams salīdzināt. Apmeklētājus varēja iedalīt divas kategorijās – tādi, kas mūsu pusē jau ir viesojušies pirms desmit gadiem, tāpēc viņi ar lielu interesi uzklausīja jaunākos piedāvājumus un solīja apciemot gan Gulbeni, gan Alūksni, izbraucot ar bānīti. Bija arī tādi, kuri bija pārsteigti, ka Gulbenes novadā vispār ir šaursliežu bānītis. Mēs ļoti ceram, ka arī viņi atbrauks ciemos,” saka SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders.



Šīs nedēļas beigās līdzīga izstāde notiks arī Igaunijā, kurā piedalīsies arī Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. Savukārt no 22. līdz 26.februārim Gulbenes novads tiks pārstāvēts arī izstādē Vācijā.