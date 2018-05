Uzdāvina futbola vārtus

Gulbenes Sporta centrs saņēmis dāvanā futbola vārtu komplektu. To par saviem līdzekļiem ir sarūpējusi biedrība “FB Gulbene 2005”.

“Šis ir desmitais futbola vārtu komplekts, kuru dāvinām Gulbenes novada sporta bāzēm. No visiem desmit tikai vienu esam saņēmuši no Latvijas Futbola federācijas. Visi pārējie ir sagādāti par biedrības līdzekļiem vai realizējot projektus” “Dzirkstelei” saka FB “Gulbene 2005” valdes loceklis Arnis Martusevičs.

Viņš uzsver, ka visi futbola vārti, kas Gulbenē atrodas uz stadioniem, ir minētās futbola biedrības dāvana. Izņēmums ir vienīgi Gulbenes 2.vidusskolas stadions. Turklāt biedrība, dāvinot futbola vārtus, devusi tiesības Gulbenes Sporta centram tos izvietot pēc vajadzības un saviem ieskatiem, kur vien vēlas.

A.Martusevičs informē, ka šogad biedrība aktīvi raksta projektus un cenšas piesaistīt līdzekļus savu iniciatīvu realizācijai. Piecu mēnešu laikā ir uzrakstīti 12 dažādi projekti - 6 no tiem ir akceptēti, 4 ir noraidīti, bet 2 atrodas izvērtēšanas procesā. Arī šogad “FB Gulbene 2005” turpina organizēt futbola turnīrus. Nupat aizvadīts starptautisks meiteņu futbola turnīrs “Gulbenīte-2018”. Vasarā plānots 9. starptautiskais Borisa Jamkovija piemiņas turnīrs futbolā - sporta pasākums, kas populārs ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.



“Pagājušajā gadā piedalījās 18 komandas ar vairāk nekā 200 futbolistiem. Šogad būs vairāk, jo mums būs arī meiteņu komandas, kas piedalīsies sacensībās,” stāsta A.Martusevičs.



Biedrība aktīvi turpina ar savām komandām pārstāvēt novadu Ziemeļaustrumu reģiona un valsts sacensībās. Pašlaik ar biedrības vārdu šādi startē trīs komandas – zēni U-7 vecuma grupā, meitenes U-14 grupā, kā arī Latvijas 2.līgas čempionātā ar komandu, kuras pamatsastāvu veido 16-18 gadu veci jaunieši.

A.Martusevičs norāda uz licencētu futbola treneru trūkumu Gulbenē. Šobrīd esot zināms tikai viens cilvēks, kurš pašlaik gatavojas iegūt šādu licenci – Mareks Kozlovskis.