Vardarbība starp bērniem palielinās

Gads Gulbenes novadā sācies ar konstatētiem vairākiem jauniem fiziskās un emocionālās vardarbības gadījumiem, ko skolas vecuma bērni pieļāvuši pret saviem vienaudžiem.



Nav tikai tā, ka sabiedrība tagad biežāk reaģē šādās situācijās. Dažāda veida vardarbības gadījumu bērnu starpā patiešām kļūstot vairāk. To “Dzirkstelei” stāsta Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Kristīne Sidorova, kuras ikdienas darbs ir saistīts ar nepilngadīgo izdarītajiem likumpārkāpumiem.

Ar nepilna mēneša intervālu zināmi divi gadījumi, kad, atriebjoties vienaudzim, bērni skolā spārdījuši, mētājuši viņa skolas somu. Tā kā abos gadījumos somā ir atradies arī mobilais tālrunis, kas ticis sabojāts, ir radušies zaudējumi. Civiltiesiski cietušā bērna vecākiem ir tiesības piedzīt šos zaudējumus no nedarbu pastrādājušo bērnu vecākiem. Vienā no šiem gadījumiem vainīgajam ir 10 gadi, otrā gadījumā – 11 gadi. “Par to ir jārunā ar bērniem. Vispirms ir jārunā vecākiem ģimenē,” uzsver K.Sidorova.

Skolu pieredze šādu situāciju risināšanā esot atšķirīga. Normāli būtu, ja vispirms skolā mēģina kopā ar direktoru, sociālo pedagogu, psihologu un vecākiem izanalizēt situāciju, izrunāties, atrast pieeju bērnam, lai tas mainītu savu uzvedību. Tikai pēc tam kā nākamais risinājums seko vēršanās policijā, kur vairs audzināšana nenotiek un ir jārēķinās ar juridiskām sekām. Policija, protams, izvērtē pārkāpuma smagumu. Administratīvo pārkāpumu kodekss pieļauj par pirmo reizi izteikt brīdinājumu, nefiksējot to kā administratīvo sodu. Taču, ja seko nākamais pārkāpums, administratīvais sods noteikti tiks piemērots.



Valsts policijas Gulbenes iecirkņa darbinieki ar bērniem, kuri nonākuši konfliktā ar likumu un vēl nav sasnieguši 14 gadu vecumu, iespēju robežās, cenšas runāt vecāku klātbūtnē - to uzsver K.Sidorova.

Bērnu ar vardarbīgu uzvedību pie atbildības var saukt no 11 gadu vecuma. Ja bērnam ir mazāk gadu, par viņa uzvedību pilnībā atbild vecāki, kurus var saukt pie administratīvās atbildības par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Ja vardarbīgi ir uzvedies bērns, kurš atbilst vecuma grupai no 11 līdz 14 gadiem, pret viņu var tikt piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Ja tāds bērns ir pieļāvis administratīvo pārkāpumu, par sodu lemj novada domes administratīvā komisija. Ja bērns pieļāvis kriminālpārkāpumu, lieta tiek skatīta Gulbenes rajona tiesā. Jāņem vērā, ka no 14 gadu vecuma bērns kļūst pilntiesīgs subjekts un atbildību nes pats.



K.Sidorova saka, ka, nonākot policijā, nepilngadīgie, kuri tik bravūrīgi ir uzvedušies skolā, ir spiesti saprast, ka nu būs jāatbild par savu rīcību. Esot gadījumi, kad bērns neatzīst savu vainu pat tad, ja notikušajam ir daudz liecinieku un notikušo noliegt nevar. Ja vēl vecāki klausās tikai savā atvasē un nedzird nevienu citu, prognozēt, kas nākotnē būs ar šādu jauno cilvēku, esot grūti.



Iemesli tam, kāpēc bērni izturas vardarbīgi pret vienaudžiem, parasti esot jāmeklē ģimenē. Iespējams, mājās ir vardarbīga atmosfēra, skandāli, alkohola lietošana vai trūkst vecāku uzmanības. Parasti tā notiek, ja bērns dzīvo nepilnā ģimenē ar kādu no vecākiem vai vecvecākiem vai tad, ja vecāki ir aizņemti darbā un bērns aug savā vaļā. Gadoties arī, ka vardarbīgi skolā uzvedas bērns, kurš dzīvo šķietami labvēlīgā ģimenē, kurā viņam ir abi vecāki.

Fakti

◆ 2016.gadā no Valsts policijas Gulbenes iecirkņa novada domes administratīvajai komisijai nosūtīts 81 administratīvā pārkāpuma lietas materiāls. No tiem 55 saistībā ar nepilngadīgo pārkāpumiem, no kuriem lielākā daļa – par smēķēšanu vai alkohola lietošanu. Bijuši arī klaiņošanas gadījumi, skolas bastošana, uz ko Gulbenes novadā tendētas vairāk ir meitenes, nevis zēni.



◆ Šobrīd Valsts policijas Gulbenes iecirknī uzskaitē ir 5 nepilngadīgas personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus un par kurām ir uzsāktas individuālās prevencijas uzskaites lietas. Savukārt nepilngadīgo likumpārkāpēju kontroles kartotēkā (pārsvarā nepilngadīgas personas vecumā no 7 gadiem, kas izdarījušas 3 un vairāk administratīvos pārkāpumus, tāpat par sistemātisku klaiņošanu (divas un vairāk reizes gadā), vai izdarījuši kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu vecumā no 7 līdz 14 gadiem) pavisam ir 10 personas.