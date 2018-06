Vasaras pirmā mēneša sākums – silts un saulains

Jūnijs temperatūras ziņā būšot tuvu normai un pārsvarā sausāks nekā parasti. Jūnija pirmajā pusē bieži būs saulains un silts. Tā, vērojot laika zīmes, dabā spriež Vilis Bukšs.

Laika vērojumi liecinot, ka jūnijā nokrišņi - īslaicīgi, bet reizēm pērkona lietusgāzes var atnest stiprus nokrišņus un arī krusu. Skaidrās naktīs laikā līdz Rudzu zieda dienai (12.jūnijs) salnu vietās iespējamas arī nakts salnas. Laiks ap vasaras saulgriežiem (21.jūnijs) un Jāņu laikā - silts, ar īslaicīgu, reizēm pērkona lietu, bet bez ilgstošiem nokrišņiem. Līgodienas vakars un Jāņu nakts - pārsvarā bez nokrišņiem, bet salīdzinoši vēsa. Laikā no Jāņiem līdz Pēteriem (29.jūnijs) saulainas, siltas un reizēm karstas dienas mīsies ar dienām, kad biežāk ducinās pērkons. Temperatūra šajā laikā - plus 22, plus 28 grādi.

Savukārt jūlijs būšot silts, reizēm arī karsts, kā arī bagāts ar pērkona lietusgāzēm. Sausāks varētu būt mēneša otrajā pusē. Ja seko 7.janvārim, kas ir pirmā diena pēc Zvaigznes dienas (6.janvāris), tad karstākas un ar pērkona lietusgāzēm bagātākas dienas būs pēc vecās Pēterdienas (12.jūlija).

Par augustu V.Bukšs saka, ka tas kopumā - silts, saulains un brīžiem arī karsts. Nokrišņi - īslaicīgi, bet mēneša pirmajā pusē, līdz Vasaras Mārai (15.augusts), iespējami stipri pērkona negaisi. Mēneša vidū un otrajā pusē - saulains, silts un lielākoties sauss laiks. “Iespējams, ka šogad būs viens no saulainākajiem augusta mēnešiem pēdējos gados, bet tas, savukārt, palielinās mežu ugunsgrēku risku,” saka laika zīmju vērotājs.