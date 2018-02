Gulbenes novadā vēlas izbeigt praksi ar mazskaitlisku pirmsskolas vecuma bērnu grupu pastāvēšanu. Ir sagatavoti grozījumi pašvaldības noteikumiem par minimālo izglītojamo skaitu grupās. 25.janvāra domes sēdē ar balsu vairākumu šie grozījumi tika apstiprināti.



Noteikumu labojumi paredz, ka katrā pirmsskolas grupā, lai tā varētu autonomi pastāvēt, vajadzēs būt vidēji par 2 bērniem vairāk nekā līdz šim. Vecumā no 1 līdz 2 gadiem bērnu minimālais skaits būs: Gulbenē – 14, pagastos – 10. Vecumā no 2 līdz 3 gadiem: Gulbenē – 16, pagastos – 10. Vecumā no 3 līdz 5 gadiem: Gulbenē 18, pagastos – 12. Vecumā no 5 līdz 7 gadiem: Gulbenē – 18, pagastos – 12. Ja vecuma grupas nesasniedz minimālo piepildījumu, varēs veidot apvienotās grupas.

Plānotie grozījumi noteikumos 17.janvārī tika apspriesti novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Tās priekšsēdētājs, novada deputāts Anatolijs Savickis uzsvēra, ka šis jautājums ir saistīts ar finanšu rezervju meklēšanu un taupības politiku. Viņš pauda, ka jālabo situācijas, “kur mēs esam bijuši izšķērdīgi”. Komitejas sēdē sākumā deputāti apsprieda piedāvājumu, ka pēc apstiprināšanas domes sēdē grozījumi noteikumos varētu stāties spēkā jau ar 1.martu. Taču novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls lūdza pārcelt šo termiņu uz 1.jūniju. Tas esot saistīts ar saplānotajiem vasaras atvaļinājumiem, kā arī to, ka būs jāparedz darbinieku atlaišana un ar to saistīto pabalstu izmaksa.



A.Šķēls arī uzsvēra, ka skaitliski mazo pirmsskolas grupu likvidēšana nav tikai pašvaldības budžeta taupīšanas jautājums. Prakse rādot, ka grupās “uz papīra” ir viens bērnu skaits, bet realitātē apmeklētība ir daudz zemāka. Vidēji pirmsskolas grupu apmeklējums novadā esot 67 procenti.



Deputāti diskutēja, vai pirmsskolas grupu apvienošana neradīs riskus. Piemēram, saistībā gan ar atšķirīgo vecumu, gan telpu un aprīkojuma atbilstību prasībām. Deputāte Edīte Kanaviņa un Lāsma Gabdulļina, būdamas pedagoģes, pauda satraukumu, vai apvienotajās grupās tiks respektētas bērnu individuālās vajadzības. Par to bažas pauda arī A.Savickis.



A.Šķēls atbildēja, ka pagaidām apvienotās pirmsskolas grupas nebūs masveida parādība, bet atsevišķi gadījumi. Viņš minēja Galgauskas piemēru, kur jau vairākus gadus ir apvienotā pirmsskolas vecuma bērnu grupa, kura darbojas sekmīgi. Paredzams, ka turpmāk šādas grupas varētu veidoties arī Stāmerienas pamatskolā, Tirzas pamatskolā, Litenes sākumskolā, Rankas bērnudārzā “Ābelīte”, Druvienas sākumskolā, K.Valdemāra sākumskolā. Deputāts Gunārs Ciglis pauda, ka viņš nav gatavs balsot par šādu jaunu noteikumu piemērošanu Litenei.